В Алтае запускают ГТО и онлайн-конференции для тренировок

Новости 12.05.2020 9:00 916

Администрация Алтайского края в период пандемии коронавируса проводит все больше активностей в формате онлайн. Не обошли стороной и спортивные мероприятия. С мая при поддержке Министерства спорта России был запущен конкурс #яГоТОв. Это традиционный формат упреждений ГТО, только выполнить его нужно в домашних условиях. Для участия в конкурсе нужно запись на видео свою тренировку, в ходе которой необходимо сделать ряд упражнений: тридцать приседаний, планка в течение тридцати секунд, наклон с касанием пола пальцами рук, пятнадцать отжиманий и пятнадцать подъемов туловища из положения лежа на спине. Готовые видео необходимо разместить на личной странице в «ВКонтакте», а потом чиновники определят лучших спортсменов и раздаст подарки.

Тем временем, многие спортивные школы на Алтае уже больше месяца проводят удаленные тренировки. Как отмечает глава барнаульского комитета по физической культуре и спорту Петр Кобзаренко, такой длительный простой, как на карантине, опасен для спортсмена – для взрослого, и для юного. По его словам, удаленный формат занятий не сможет заменить полноценной работы на тренировках, однако это намного лучше, чем совсем ничего.

К примеру, «аэробисты» из клуба «Город мастеров» и спортивной детской школы № 6 тренируются дома даже на групповых занятиях. Для этого тренеры и дети используют приложение для видеосвязи Zoom. Тренер выбирает время, после чего все ученики выходят в онлайн, и начинается групповое занятие.

Впрочем, индивидуальные тренировки тоже никто не отменял. Тем более, что они являются более важными для спортсменов продвинутого уровня. Они получают задания по WhatsApp, а затем выполняют их – родители записывают тренировки на видео, после чего отправляют ролики тренерам.

Из-за пандемии многие дети не смогут поиграть в командные виды спорта. Тот же футбол на профессиональном уровне запрещен в регионе. Барнаульское «Динамо», которое выступает во втором дивизионе чемпионата России в зоне «Восток», не сможет доиграть текущий сезон. Руководство Российского футбольного союза заявило о том, что чемпионаты ФНЛ и ПФЛ (вторая лига) будут остановлены и завершены. По словам чиновников, УЕФА рекомендует доиграть все чемпионаты и разыграть места в еврокубках. Однако эти рекомендации не относятся к первому и второму дивизионам. «Динамо» занимало пятое место на «Востоке» и вряд ли смогло бы побороться весной за выход в ФНЛ. Эксперты БК Париматч прогнозировали, что барнаульский клуб способен лишь подняться в топ-3. Однако теперь вместо ставок на матчи «Динамо» можно скачать Париматч на андроид и поставить на сроки завершения пандемии коронавируса.

В Рубцовске, кстати, решили не останавливать из-за этого строительство ледовой арены. Сейчас там работает тридцать человек, которые заканчивают устройство кровли и занимаются кирпичной кладкой стен и перегородок. Объект планируют ввести в эксплуатацию уже в 2020 году, поэтому на время пандемии решили не прекращать строительство. Отметим, что арена будет вмещать триста зрителей.