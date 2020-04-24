Проблемы пожароопасного сезона обострились в Алтайском крае

За сутки с 10 по 11 мая в Алтайском крае произошло 87 пожаров, в том числе 18 в жилом секторе. По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, чаще всего пожары возникают из-за неосторожного обращения с огнем или поджога травы. За нарушение правил пожарной безопасности выписано 22 протокола.
Напомним, в Алтайском крае действует особый противопожарный режим. В частности на период действия такого режима запрещено посещение гражданами лесов, за исключением тех, чьи рабочие обязанности связаны с проведением времени там.
Лесники несколько суток боролись с огнем в Алтайских лесах, которого в несколько раз больше, чем годом ранее
Нельзя разводить костры и проводить любые пожароопасные работы на любой территории, включая садовые участки, частные дома и предприятия вне зависимости от формы собственности. Запрещено устраивать палы травы.
«Сегодня практически на всей территории Алтайского края стоит сухая, ветреная погода. В сложившейся ситуации любой источник открытого огня может стать причиной масштабной беды, пламя по сухой траве при ветре распространяется молниеносно и практически неудержимо», - предупреждает региональное МЧС.