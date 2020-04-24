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Проблемы пожароопасного сезона обострились в Алтайском крае

Новости
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За сутки с 10 по 11 мая в Алтайском крае произошло 87 пожаров, в том числе 18 в жилом секторе. По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, чаще всего пожары возникают из-за неосторожного обращения с огнем или поджога травы. За нарушение правил пожарной безопасности выписано 22 протокола.

Напомним, в Алтайском крае действует особый противопожарный режим. В частности на период действия такого режима запрещено посещение гражданами лесов, за исключением тех, чьи рабочие обязанности связаны с проведением времени там.

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Нельзя разводить костры и проводить любые пожароопасные работы на любой территории, включая садовые участки, частные дома и предприятия вне зависимости от формы собственности. Запрещено устраивать палы травы.

«Сегодня практически на всей территории Алтайского края стоит сухая, ветреная погода. В сложившейся ситуации любой источник открытого огня может стать причиной масштабной беды, пламя по сухой траве при ветре распространяется молниеносно и практически неудержимо», - предупреждает региональное МЧС.

Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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