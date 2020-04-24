Проблемы пожароопасного сезона обострились в Алтайском крае

Новости 11.05.2020 17:50 153

За сутки с 10 по 11 мая в Алтайском крае произошло 87 пожаров, в том числе 18 в жилом секторе. По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, чаще всего пожары возникают из-за неосторожного обращения с огнем или поджога травы. За нарушение правил пожарной безопасности выписано 22 протокола.

Напомним, в Алтайском крае действует особый противопожарный режим. В частности на период действия такого режима запрещено посещение гражданами лесов, за исключением тех, чьи рабочие обязанности связаны с проведением времени там.

«Кто-то поджег». Лесники несколько суток боролись с пожарами в лесах Алтайского края Новости 24.04.2020 18:30 Лесники несколько суток боролись с огнем в Алтайских лесах, которого в несколько раз больше, чем годом ранее 6267

Нельзя разводить костры и проводить любые пожароопасные работы на любой территории, включая садовые участки, частные дома и предприятия вне зависимости от формы собственности. Запрещено устраивать палы травы.