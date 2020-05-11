Четвертый случай смерти пациента с COVID-19 зафиксирован в Алтайском крае

Новости 11.05.2020 15:50 1844

В Горбольнице №5 Барнаула скончалась 69-летняя женщина, у которой был зафиксирован коронавирус. Это четвертый случай смерти носителя COVID-19 в Алтайском крае. Все они протекали с осложнениями на фоне хронических и сопутствующих заболеваний.

По данным оперативного штаба Алтайского края, жительница Барнаула находилась в реанимации с подключением к аппарату ИВЛ. Из-за заражения коронавирусной инфекцией у пациентки развилась внебольничная пневмония, лечение которой осложнялось обострившимися хроническими заболеваниями. Несмотря на лечение и реанимационные меры, спасти ее не удалось.

Минздрав региона обращает внимание жителей края, что все случаи смерти с коронавирусной инфекцией наступили у пациентов старше 55 лет, что говорит об уязвимости лиц данной возрастной категории.