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Четвертый случай смерти пациента с COVID-19 зафиксирован в Алтайском крае

Новости
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В Горбольнице №5 Барнаула скончалась 69-летняя женщина, у которой был зафиксирован коронавирус. Это четвертый случай смерти носителя COVID-19 в Алтайском крае. Все они протекали с осложнениями на фоне хронических и сопутствующих заболеваний.

По данным оперативного штаба Алтайского края, жительница Барнаула находилась в реанимации с подключением к аппарату ИВЛ. Из-за заражения коронавирусной инфекцией у пациентки развилась внебольничная пневмония, лечение которой осложнялось обострившимися хроническими заболеваниями. Несмотря на лечение и реанимационные меры, спасти ее не удалось.

Минздрав региона обращает внимание жителей края, что все случаи смерти с коронавирусной инфекцией наступили у пациентов старше 55 лет, что говорит об уязвимости лиц данной возрастной категории.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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