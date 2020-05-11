Вахтовики с Якутии возвращаются в Алтайский край после вспышки коронавируса

Новости 11.05.2020 16:50 1269

Вечером 10 мая в аэропорт Барнаула прибыл рейс, который доставил 100 вахтовиков из Чаяндинского месторождения в Якутии. Напомним, там произошла вспышка коронавируса. Как уточняет пресс-служба правительства Алтайского края, к нам в регион пока возвращают только здоровых земляков, которые сдали отрицательные тесты.

Здесь их дополнительно обследуют местные врачи. Если выявят симптомы, то больного отправят в больницу, а остальных — в обсерватор под Барнаула. Режим домашней самоизоляции им не разрешат. Напомним, на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении работали 269 жителей Алтайского края. Их вызов домой контролирует правительство региона.