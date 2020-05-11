Вахтовики с Якутии возвращаются в Алтайский край после вспышки коронавируса

Вечером 10 мая в аэропорт Барнаула прибыл рейс, который доставил 100 вахтовиков из Чаяндинского месторождения в Якутии. Напомним, там произошла вспышка коронавируса. Как уточняет пресс-служба правительства Алтайского края, к нам в регион пока возвращают только здоровых земляков, которые сдали отрицательные тесты.
Здесь их дополнительно обследуют местные врачи. Если выявят симптомы, то больного отправят в больницу, а остальных — в обсерватор под Барнаула. Режим домашней самоизоляции им не разрешат. Напомним, на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении работали 269 жителей Алтайского края. Их вызов домой контролирует правительство региона.
Больше 100 вахтовиков из Алтайского края заболели коронавирусом в Якутии