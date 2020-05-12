Алтай-Кокс поддержал празднование 75-летия Победы

Новости 11.05.2020 15:15 377

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) в рамках празднования 75-й годовщины Великой Победы участвует в мероприятиях, которые направлены на сохранение памяти о героизме всех тех, кто не вернулся с полей сражений.

Представители Союза молодежи, профсоюзной организации, руководители завода возложили цветы и венки к вечному огню на Мемориале Славы. Дань уважения выразили в рамках актуальных мер профилактики инфекции COVID-19 - с использованием защитных масок, избегая массовости, выдерживая временной интервал.

Накануне юбилея Победы поздравили ветеранов – бывших работников компании. Труженикам тыла вручили продуктовые наборы, а ветеранам Великой Отечественной войны ценные подарки – стиральные машины, их поздравили открытками и буклетами, посвященными юбилею Победы.

В столовых предприятия бесконтактно распространили георгиевские ленты. По заводскому радио зазвучали истории о войне в исполнении волонтеров и женсовета.

Кроме того, работники предприятия принимают участие в онлайн-акциях и конкурсах, которые организованы на корпоративном портале Группы НЛМК - «Бессмертный полк», «Синий платочек», «Василий Теркин – русская душа».