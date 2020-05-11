Многоразовые маски понизили объемы производства швейных предприятий на Алтае

Новости 11.05.2020 14:15 1077

Предприятия Алтайского края с конца марта произвели около 2,1 млн масок. Большинство из них поставили на предприятия, в магазины, бюджетные учреждения. Есть они и в розничной продаже для населения, сообщает министерство промышленности и энергетики региона.

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В настоящее время спрос на защитные маски снизился. Причина — большая часть произведенных масок пригодны для многоразового использования. Поэтому в последние две недели предприятия уменьшили объемы производства. Часть продукции оставили на складах. Это более 100 тысяч масок. При наличии спроса предприятия готовы вновь увеличить объемы.

В министерстве напоминают, что до коронавируса в Алтайском крае не осуществляли пошив масок. Пандемия спровоцировала спрос и заставила текстильные организации региона перестроиться. Они используют марлю, спанбонд, бязь, хлопок, трикотаж и другие материалы. В сутки они могут производить 111 тысяч масок.