Медики Алтайского края получат 66 млн рублей стимулирующих выплат

Новости 11.05.2020 13:15 491

Правительство опубликовало распоряжения о распределении межбюджетных трансфертов. Деньги пойдут в региона на доплаты медикам, которые борются с коронавирусом. Алтайский край получит 66,4 млн рублей. Они направляются на стимулирующие выплаты медикам за выполнение особо важных работ при непосредственном контакте с инфекцией COVID-19.

Средства выделят из резервного фонда Правительства РФ. Всего по стране распределят 12 млрд рублей. Трансферты имеют два назначения: на выплаты за особые условия труда и допнагрузку и за выполнение особо важных работ при лечении COVID-19. Алтайский край попал под второе назначение.

Медики Республики Алтай также получит средства. В этот региона направят 26,6 млн рублей. Всего в регионы Сибири на эти цели поступит 664 млн рублей.