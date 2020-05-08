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Медики Алтайского края получат 66 млн рублей стимулирующих выплат

Новости
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Правительство опубликовало распоряжения о распределении межбюджетных трансфертов. Деньги пойдут в региона на доплаты медикам, которые борются с коронавирусом. Алтайский край получит 66,4 млн рублей. Они направляются на стимулирующие выплаты медикам за выполнение особо важных работ при непосредственном контакте с инфекцией COVID-19.

Средства выделят из резервного фонда Правительства РФ. Всего по стране распределят 12 млрд рублей. Трансферты имеют два назначения: на выплаты за особые условия труда и допнагрузку и за выполнение особо важных работ при лечении COVID-19. Алтайский край попал под второе назначение.

Медики Республики Алтай также получит средства. В этот региона направят 26,6 млн рублей. Всего в регионы Сибири на эти цели поступит 664 млн рублей.

Медики Алтайского края начали получать выплаты за работу с коронавирусными пациентами

Медики Алтайского края начали получать выплаты за работу с коронавирусными пациентами

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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