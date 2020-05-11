Количество заразившихся коронавирусом в Алтайском крае превысило 700

Новости 11.05.2020 11:15 1235

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 38 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших в регионе на 11 мая достигло 707 человек. По 12 новых случаев COVID-19 выявили в Барнауле и Бийске. Также новых носителей коронавируса выявили в Новоалтайске, Славгороде, Заринске, Благовещенском, Змеиногорском, Тальменском, Третьяковском, Бурлинском, Косихинском, Мамонтовском районах.

Специалисты Роспотребнадзора продолжают выявлять контактных лиц и обрабатывать очаги инфекции, в том числе места жительства заболевших. Среди заболевших 78 детей. От коронавируса вылечились 224 пациента, сообщает оперштаб.

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Большинство заболевших ранее контактировали с другими носителями вируса. У значительной части пациентов заболевание протекало без симптомов. Остальные болели простудой или пневмонией.

Больше всего заболевших в Змеиногорском районе (236), Барнауле (216), Бийске (66), Рубцовске (26), Поспелихинском районе (21). Под наблюдением медиков остаются 6115 человек. Снято с учета — 9976 человек. Всего анализы сдали 43 681 жителей Алтайского края.