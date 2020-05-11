Политическая хроника недели: АКЗС раскрыло доходы, алтайский думец поборется за Белокуриху, а экс-депутат добился УДО

Новости 11.05.2020 12:15 1979

На прошедшей неделе депутаты Алтайского Заксобрания отчитались о доходах в 2019, в топ-10 самых богатых попали только единороссы. О других заметных политических событиях в хронике «Политсибру».

Отчитались о доходах

На сайте АКЗС опубликованы декларации депутатов и членов их семей за 2019 год. В десятку самых обеспеченных депутатов составили одни единороссы, возглавил список, как и по итогам 2018 года, Дмитрий Аганов. Депутат в прошлом году заработал 37,8 млн рублей. На втором месте по размеру доходов Алексей Найден, у него 20,3 млн рублей. Тройку лидеров замыкает Николай Бушков – его доход 18 млн рублей.

Самый скромный доход задекларировал единоросс Сергей Лямин. Он заработал 386,6 тысяч рублей за год. Спикер АКЗС Александр Романенко задекларировал доходы в размере 4,5 млн рублей. Его заместитель Сергей Серов - 3,9 млн рублей.

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Бессарабов предложил возродить Белокуриху

Алтайский думец Даниил Бессарабов записал видеообращение, в котором призвал губернатора Виктора Томенко, вернуть Белокуриху к привычной жизни. По словам депутата, это должно стать амбициозной целью для региона - быстрее других возродить туристический потенциал опустевшего в пандемию города-курорта.

«Экономика нашей страны понесла ощутимые потери. И Алтай, к сожалению, не исключение. Но особенно сильно ограничительные меры сказались на туристической отрасли. У меня на округе есть замечательный город-курорт федерального значения Белокуриха, где сейчас обыденная привычная жизнь практически парализована. Больно смотреть, как пустуют санатории, отели, закрыты рестораны и кафе. А самое главное – люди сидят без работы! Так быть не должно», - заявил парламентарий.

Бессарабов уверен, что Белокуриха может первой в стране начать принимать гостей, потому что для этого в городе есть все необходимое

«Город небольшой, зараженных COVID-19 нет. Санатории и гостиницы обособлены и готовы соблюдать разумные противовирусные меры. Власти города также готовы двигаться к этой цели», - заявил депутат.

Он добавил, что для этого нужна поддержка Роспотребнадзора. Депутат намерен обратиться к Главному государственному санитарному врачу РФ.

Томенко потерял позиции в рейтинге

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко за месяц опустился на три позиции в рейтинге влиятельности глав субъектов России, сообщает агентство политических и экономических коммуникаций.

Томенко занял 64 строчку в списке, хотя в марте 2020 года он располагался на 61 месте.

В тройке лидеров рейтинга мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Эксперты оценивали губернаторов по следующим критериям: взаимоотношения глав с федеральной властью, количество политических конфликтов, взаимодействие с внутренними элитами и т. д.

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Экс-депутат АКЗС досрочно выйдет из тюрьмы

Бывший депутат Алтайского Заксобрания и экс-владелец разорившегося «Ключевского элеватора» Юрий Титов освободится из колонии раньше срока. Решение по делу об условно-досрочном освобождении Титова было принято 29 апреля и должно вступить в силу в течение 10 дней, сообщается на сайте Рубцовского горсуда.

Как пишет «Банкфакс», Юрий Титов настаивал не только на досрочном выходе из исправительного учреждения, но и на освобождении от штрафа, назначенного ему ранее. Однако в этой части ходатайства Титову было отказано.

Напомним, в конце августа 2017 года суд признал виновными в растрате бывшего директора АКГУП «Алтайстройзаказчик» Вадима Золотарева, а также его подельника — экс-владельца «Ключевского элеватора» Юрия Титова. Партнеры составили не соответствовавшие действительности акты и справки с явным завышением объемов, видов и стоимости выполненных работ, которые в действительности на объекте не выполнялись, после чего предоставили указанные документы к оплате. В результате преступных действий федеральному бюджету был причинен ущерб в сумме 45 млн рублей. Суд назначил Титову 4,4 года колонии общего режима.