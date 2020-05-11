Число инфицированных коронавирусом в Республике Алтай достигло 56

Новости 11.05.2020 10:30 1681

По итогам 10 мая в Республике Алтай выявили два новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в регионе достигло 56. COVID-19 нашли у двух жителей Кош-Агачского района. Это 28-летний мужчина, который недавно вернулся из другого региона и его 54-летняя родственница. В обоих случаях заболевание протекало без симптомов.

Больше всего зараженных в Турочакском районе (20), Горно-Алтайске (14), в Онгудайском (7), Усть-Коксинском (6), Кош-Агачском (4), Шебалинском (3) и Майминском (2) районах. Вылечились уже 21 житель региона. Власти призывают соблюдать режим самоизоляции и отказаться от поездок даже в соседние районы и села. В регионе действует масочный режим.

За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию обследовали 12 193 человека. Под медицинским наблюдением на домашнем карантине в регионе находятся 364 человека.