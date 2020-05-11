Клещи укусили почти 2300 жителей Алтайского края с начала сезона

Новости 11.05.2020 9:30 1814

С начала сезона активности клещей, в марте, в поликлиники с укусами обратились 2294 жителя Алтайского края. Из них 861 детей до 14 лет. При исследовании присосавшихся клещей, 6,7 процента кровососов являлись носителями вирусу энцефалита, сообщает регуправление Роспотребнадзора. Всем пострадавшим ввели иммуноглобулин, заболевших энцефалитом нет.

Клещи будут кусать до конца сентября. Отдельные особи — даже в октябре, если будет теплая и сухая осень. Напомним, энцефалит поражает центральную нервную систему и головной мозг. Наиболее эффективная мера защиты от заболевания — прививка. Наиболее высок риск заразиться сибирским клещевым тифом в окрестностях сел, в лесополосе, на опушках леса и т.д. Больше всего клещей вдоль лесных тропинок, в низинах (грибных местах), старых вырубках.

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Гражданам при походе на природу настоятельно рекомендуется пользоваться специальными защитными костюмами или аэрозолями — на наших клещей лучше всего действуют «Пикник», «Гардекс», «Тайга» и «Дэта» (с пометкой «Антиклещ»).

Обязательно осматривайтесь на природе, чтобы снять клеща, пока он не присосался. Специалисты говорят, что стоит делать это каждые 15-20 минут – беглый осмотр, также перед тем, как зайти в дом – тщательный. Клещи могут быть не только на человеке, но и на вещах (сумке, рюкзаке), цветах (или других сорванных растениях). Непривитым против клещевого энцефалита лучше застраховаться на случай укуса клеща.

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Присосавшегося клеща легче вытащить, если приложить к нему ватку, смоченную нашатырным спиртом. Затем, захватив клеща пинцетом, не торопясь, выкручивающим движением его удаляют. Сейчас в ветеринарных аптеках можно встретить даже специальный пинцет «Выкручиватель для клещей». Можно удалить клеща с помощью прочной нити — накинув и затянув у места прикрепления петлю.

После укуса клеща нужно незамедлительно обратиться в травмпункт по месту жительства. Там определяется необходимость прививки иммуноглобулина. Вводить его следует в течение четырёх суток с момента укуса и только при подтверждении того факта, что клещ заражён. Иммуноглобулин вводится детям до 14 лет бесплатно в Барнауле в травмпункте детской поликлиники № 9. В районах – в детских поликлиниках по месту жительства. Взрослые обслуживаются по страховым полисам, либо за деньги.