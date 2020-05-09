В Алтайском крае зарегистрировано 28 новых случаев коронавируса

Новости 10.05.2020 12:20 411

По данным Оперативного штаба Алтайского края, из 28 новых случаев коронавируса в Бийске – 6 человек, Рубцовске – 5, Барнауле – 4, ЗАТО Сибирском – 3, Павловском районе – 2, Первомайском районе – 1, Новоалтайске – 1, Змеиногорском районе – 1, Поспелихинском районе – 1, Яровом – 1, Тальменском районе – 1, Табунском районе – 1, Волчихинском районе - 1.

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

На 10 мая общее число заболевших - 669 человек, из них 71 детей до 17 лет включительно. Выписаны из клиник 199 человек, в том числе за прошедшие сутки - 23.

Из общего числа заболевших 64 случая – завозных, 2 – из-за рубежа, 483 случая – по контакту с заболевшими. Из 669 заболевших: 92 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 118 – у заболевших ОРВИ, в 461 случаях – бессимптомное течение.

Из 669 человек жители: Змеиногорского района – 234 (Змеиногорск – 33, Змеиногорский район – 201), Барнаула – 204, Бийска – 54, Рубцовска – 26, Поспелихинского района – 21 (Николаевка – 10, Поспелиха – 11), Павловского района – 15 (Комсомольский – 2, Шахи – 1, Павловск – 6, Новые Зори – 4, Рогозиха-2), Рубцовского района – 10 (Куйбышево – 2 чел., Веселоярск – 5, Новониколаевка – 1, Березовка – 1, Вымпел - 1), Немецкого национального района – 10 (Гальбштадт – 2, Кусак – 5, Подсосново - 3), Тальменского района – 8 (Ларичиха – 1, Тальменка – 3, Наумово – 1, Луговое – 1, Шипицыно – 1, Новоперуново – 1), Каменя-на-Оби – 6, Горняка – 6, Родинского района – 6 (Мирный – 1, Родино –5), Новичихинского района – 6 (10 лет Октября – 5, Новичиха – 1), Славгорода – 6, Третьяковского района – 6 (Староалейское), ЗАТО Сибирского –6, Благовещенского района – 6 (Степное озеро), Новоалтайска – 5, Первомайского района – 5 (Логовское - 2, Березовка – 1, Первомайское – 1, Боровиха-1), Ярового – 4, Крутихинского района – 3 (Крутиха), Тюменцевского район а– 3 (Юдиха – 1, Вылково – 1, с. Шарчино – 1), Ребрихинского района – 3 (Ребриха), Заринска –2, Советского района – 2 (Советское), Кулундинского района – 2 (Кулунда – 1, Троицк - 1), Бийского района – 1 (Первомайское), Троицкого района – 1 (Троицкое), Целинного района – 1 (Верх-Марушка), Михайловского района – 1 (Михайловское), Романовского района – 1 (Сидоровка), Егорьевского района – 1 (Первомайское), Алтайского района – 1 (Алтайское), Усть-Калманского района – 1 (Михайловка), Табунского района – 1 (Алтайское), Волчихинского района – 1 (Волчиха).

На 10 мая в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 42289 человек, из них 2472 - в частных медицинских организациях края. Находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 6096 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция – 9785 человек