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Как прошел «День Победы» в условиях коронавируса: фоторепортаж из Барнаула

Новости
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Официальные мероприятия ко Дню Победы в Алтайском крае отменили из-за коронавируса. Несмотря на это, некоторые люди вышли в центр города и пришли на Мемориал Славы.

Люди самых разных возрастов несли цветы и флаги, многие повязали маски. Первые лица края тоже возложили цветы к памятнику.

Во дворах домов творческие коллективы и «Фронтовые бригады» исполняли песни военных лет для ветеранов. Герои тепло встречали артистов. Многие жители Барнаула украсили свои балконы и окна в оранжево-черном стиле 9 мая. Вечером состоится акция. Люди зажгут фонарики и свечи в память об ушедших героях Великой Отечественной войны.

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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