Как прошел «День Победы» в условиях коронавируса: фоторепортаж из Барнаула

Новости 09.05.2020 18:00 165

Официальные мероприятия ко Дню Победы в Алтайском крае отменили из-за коронавируса. Несмотря на это, некоторые люди вышли в центр города и пришли на Мемориал Славы.

Люди самых разных возрастов несли цветы и флаги, многие повязали маски. Первые лица края тоже возложили цветы к памятнику.

Во дворах домов творческие коллективы и «Фронтовые бригады» исполняли песни военных лет для ветеранов. Герои тепло встречали артистов. Многие жители Барнаула украсили свои балконы и окна в оранжево-черном стиле 9 мая. Вечером состоится акция. Люди зажгут фонарики и свечи в память об ушедших героях Великой Отечественной войны.