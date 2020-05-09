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Стелу памяти Алексею «Алеше» Скурлатову установили в Барнауле

Новости
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Памятную стелу Алексею Скурлатову установили в Барнауле. Алексей Иванович — герой Великой Отечественной войны, уроженец Косихинского района Алтайского края, прототип памятника солдата-освободителя «Алеша» в Болгарии.

Стелу разместили на пересечении улиц Калинина и Профинтерна. Ее поставили в начале яблоневой аллеи. Памятный знак представляет собой вертикальную стелу из черного камня с монументальным навершием в виде двухстороннего ордена Отечественной войны из кованой меди. На лицевой стороне выгравировано изображение пловдивского памятника воину-освободителю, под ним – неофициальное название памятника «АЛЁША». На обратной стороне – информация о памятном знаке.

Лицо Алексея Скурлатова послужило прообразом памятнику советскому солдату-освободителю. Памятника находится в болгарском Пловдиве. Известен на весь мир как «Алеша». Он ушел из жизни в конце 2013 года в возрасте 91 года. На его могиле установлен памятник, а родная школа названа его именем.

Фотоистория: парад Победы в Барнауле в 2007-2019 годы

Фотоистория: парад Победы в Барнауле в 2007-2019 годы

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Подборку снимков приготовил известный алтайский фотограф Олег Укладов

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Автор: Политсиб.ру

Фото: barnaul.org

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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