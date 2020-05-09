Стелу памяти Алексею «Алеше» Скурлатову установили в Барнауле

Новости 09.05.2020 17:10 128

Памятную стелу Алексею Скурлатову установили в Барнауле. Алексей Иванович — герой Великой Отечественной войны, уроженец Косихинского района Алтайского края, прототип памятника солдата-освободителя «Алеша» в Болгарии.

Стелу разместили на пересечении улиц Калинина и Профинтерна. Ее поставили в начале яблоневой аллеи. Памятный знак представляет собой вертикальную стелу из черного камня с монументальным навершием в виде двухстороннего ордена Отечественной войны из кованой меди. На лицевой стороне выгравировано изображение пловдивского памятника воину-освободителю, под ним – неофициальное название памятника «АЛЁША». На обратной стороне – информация о памятном знаке.

Лицо Алексея Скурлатова послужило прообразом памятнику советскому солдату-освободителю. Памятника находится в болгарском Пловдиве. Известен на весь мир как «Алеша». Он ушел из жизни в конце 2013 года в возрасте 91 года. На его могиле установлен памятник, а родная школа названа его именем.