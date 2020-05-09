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Фотоистория: парад Победы в Барнауле в 2007-2019 годы

Новости
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В этом году, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в России, праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, проходят в режиме онлайн. Публичные массовые мероприятия перенесли, а почтить память героев Великой Отечественной войны 9 мая жители Барнаула вынуждены, не выходя из дома. Предлагаем вспомнить, как проходил парад Победы в Барнауле в разные годы.

Подборку снимков приготовил известный алтайский фотограф Олег Укладов. Снимки датированы 2007-2019 годом. В этот период уложились такие юбилейные даты как 65 и 70 лет Великой Победы.

Остается надеяться, что коронавирус скоро уйдет и мы отметим 75-летие Победы осенью или в конце 2020 года грандиозным парадом.

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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