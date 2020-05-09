ВТБ и благотворительный фонд «Память поколений» предлагают поддержать ветеранов Великой Отечественной войны

Новости 09.05.2020 10:00 122

В преддверии 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне ВТБ и фонд «Память поколений» объявляют о начале сотрудничества и предлагают возможность сделать благотворительный взнос в пользу ветеранов.

Пожертвование могут совершить держатели любой из карт банка, участвующие в программе лояльности ВТБ «Мультибонус». Для этого нужно авторизоваться на сайте или в приложении программы и приобрести за бонусные баллы сертификат на один из предложенных видов помощи. Средства будут отправлены напрямую в фонд.

«Наши клиенты начинают делать все больше благотворительных взносов, и мы рады поддержать их в этом, предоставив возможность тратить свои бонусные накопления на пожертвования. За несколько дней сотрудничества с благотворительным фондом «Память поколений» клиенты уже сделали пожертвования на сумму 600 000 рублей», – говорит Сергей Миловский, заместитель руководителя департамента розничных продуктов – вице-президент банка ВТБ.

Сотрудничество ВТБ с благотворительным фондом «Память поколений» будет постоянным – оно не носит характер временной акции, приуроченной ко Дню Победы, поэтому клиенты могут принять участие в помощи ветеранам в любой день года. Для этого необходимо оформить карту ВТБ и присоединиться к программе лояльности «Мультибонус». В рамках программы один бонус/миля/бонусный рубль равен одному рублю РФ. Если недостаточно бонусной валюты, клиент может доплатить разницу в стоимости сертификата средствами со своей карты.