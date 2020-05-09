Александр Романенко возложил цветы к Мемориалу Славы в Барнауле

Новости 09.05.2020 15:10 383

Секретарь Алтайского реготделения «Единой России» Александр Романенко принял участие во всероссийской акции «Цветы Победы». Он возложил цветы к Мемориалу Славы в Барнауле, чтобы почтить память земляков, отдавших жизни за Победу в Великой Отечественной войне.

Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания вместе с коллегами-депутатами краевого парламента посетил мемориальный обелиск и вечный огонь в пантеоне Славы. На нем высечено около 14 тысяч фамилий погибших воинов Алтайского края. Среди них есть и имена родных и близких алтайских парламентариев.

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— Сегодня, 9 мая, в честь 75-летия со дня годовщины Великой Победы мы пришли на Мемориал Славы, чтобы от имени ветеранов Алтайского края, которые не могут сегодня прийти на мемориал, возложить цветы в память об их друзьях, однополчанах, тех, кто отдал жизни за наше счастливое будущее, чтобы жила страна, жили наши поколения, — сказал Александр Романенко.

Церемония проходила с учетом требований «коронавирусных» реалий: с соблюдением дистанции и без скопления людей. Напомним, секретарь реготделения «Единой России» ранее также поучаствовал во всероссийской акции «Сад памяти». В память о своих героях Победы — дедушках и отце — Александр Алексеевич посадил яблоню на участке своего дома.