В Республике Алтай уже 52 случая коронавируса

Новости 09.05.2020 14:20 55

По итогам 8 мая в Республике Алтай выявили один новый случай коронавируса. Общее число заболевших в регионе достигло 52. COVID-19 нашли у 35-летней жительницы Кош-Агачского района, которая недавно контактировала с другим зараженным в Шебалинском районе и находилась на самоизоляции.

Больше всего зараженных в Турочакском районе (19), Горно-Алтайске (14), в Онгудайском (7), Усть-Коксинском (6), Шебалинском (3), Майминском (2) и Кош-Агачском (1) районах. Вылечились уже пять жителей региона. Власти призывают соблюдать режим самоизоляции и отказаться от поездок даже в соседние районы и села.

За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию обследовано 11 470 человек. Под медицинским наблюдением на домашнем карантине в регионе находится 381 человек. В регионе действует масочный режим.