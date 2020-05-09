«Улицы героев». Специальный проект Сибирского банка ПАО Сбербанк к 75-летию Победы

Новости 09.05.2020 13:22 99

К 75-летию Великой Победы Сибирский банк ПАО Сбербанк запустил проект «Улицы героев». На фасадах подразделений банка, которые расположены на улицах, названных в честь героев Великой Отечественной войны, появятся памятные доски с краткой биографией героя и описанием его подвига.

На сегодня уже установлены первые таблички: по одной на центральных улицах Новосибирска, Красноярска, Барнаула, Кемерово, Новокузнецка, Томска и Омска. Еще 48 будут размещены в течение юбилейного года.

Татьяна Галкина, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк: