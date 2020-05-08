Как проходит День Победы в Алтайском крае: главные события

Новости 09.05.2020 12:07 279

Во всех регионах России празднования Дня Победы в этом году пришлось скорректировать из-за коронавируса. Массовые мероприятия отменили, упор сделали на виртуальную составляющую праздника. Жителям Алтайского края предлагают вывесить в окнах своих домов и квартир флаги и георгиевские ленты в честь праздника.

С утра губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с 75-летием Победы и возложил цветы на Мемориале Славы. В 13 часов автомобилистам предлагают в течение одной минуты подать просигналить в честь дня победы. К акции присоединятся работники железнодорожного и водного транспорта.

В 14 часов по всем каналам покажут обращение президента России Владимира Путина. С 15 часов начнется поздравление ветеранов Алтайского края по телефону.

В 19 часов стартует общероссийская акция «Минута молчания». О ее начале оповестит сирена ГО ЧС. Жителям края предлагают выйти на балкон с портретом ветерана или встать у окна. Сразу после этой акции траслируют песню «День Победы», а с 19:05 начнется песенный флешмоб. Все желающие могут выйти на балконы и спеть песни военных лет. В соцсетях публикации предлагают сопровождать хештегами #ПоёмДвором и #ПесниНашегоДвора.

В 21:50 будет заключительная акция дня — «Свет Победы». Жителям надо зажечь в окнах фонарили или свечи в память о погибших на войне. Можно использовать фонарь телефона.

Акции в течение дня

«Бессмертный полк» пройдет в этом году на онлайн-платформе. Чтобы присоединиться к нему, нужно загрузить на сайт акции данные о своем родственнике-ветеране и его фотографию. Принять участие можно, загрузив данные о ветеранах на сайтах «Бессмертный полк России», «Бессмертный полк онлайн», «Банк памяти», а также в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Все сведения попадут в единую базу.

Также в течение дня пройдет акция «Парад у дома ветерана». В городах Алтайского края пройдут показательные выступления и строевые марши перед окнами ветеранов, а также концерты.