20 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае. Итого 641

Новости 09.05.2020 11:25 998

В Алтайском крае зарегистрировали 20 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, число заболевших в регионе на 9 мая достигло 641 человек. Новые случаи COVID-19 выявили в Барнауле (14), Рубцовске (1), Павловском районе (2), Немецком, Тальменском, Благовещенском районах (по одному).

Специалисты Роспотребнадзора продолжают выявлять контактных лиц и обрабатывать очаги инфекции, в том числе места жительства заболевших. Среди заболевших 67 детей. От коронавируса вылечились 176 пациентов, сообщает оперштаб.

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Большинство заболевших ранее контактировали с другими носителями вируса. У значительной части пациентов заболевание протекало без симптомов. Остальные болели простудой или пневмонией.

Больше всего положительных тестов в Змеиногорском районе (233), Барнауле (200), Бийске (48), Рубцовске (21), Поспелихинском районе (20). Под наблюдением врачей остаются 5777 человек. Снято с учета — 9606 человек. Всего анализы сдали 40 906 жителей Алтайского края.