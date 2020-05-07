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Масочный режим ввели в Алтайском крае

Новости
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Власти Алтайского края вводят обязательный масочный режим в регионе из-за коронавируса. Он начнет действовать с 12 мая. Граждане будут обязаны пользоваться средствами индивидуальной защиты в общественных местах. Такие режимы введены во многих регионах России. На этом настаивал Роспотребнадзор.

Носить одноразовую или многоразовую маску жители Алтайского края обязаны на остановках транспорта, в такси, аптеке, магазинах, организациях сферы услуг, непосредственно в общественном транспорте.

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Масочный режим ввели на фоне ослабления ограничений карантина. Например, возобновление работы парикмахерских, непродовольственных магазинов, увеличения количества жителей вышедших на работу, роста пассажиропотока. Иными словами, участившиеся контакты необходимо ограничивать защитой.

По заверениям властей, дефицит масок в торговле теперь не столь острый. По данным Роспотребнадзора он наблюдается только в двух районах края. Напомним, по данным оперштаба на 8 мая, в Алтайском крае коронавирусом заразились 621 человек, из которых 67 — дети.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (1)

1000

Гость

А маски ГДЕ?????!!!!

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