Депутат Госдумы Александр Прокопьев поздравил жителей Алтайского края с Днем Победы

Депутат Госдумы Александр Прокопьев поздравил жителей Алтайского края с 75-й годовщиной Великой Победы.

Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днем Победы! Впервые за много лет будем отмечать его в узком семейном кругу. Достанем альбомы со старыми фотографиями, будем вспоминать наших отцов, дедов, прадедов - кто воевал или приближал Победу в тылу.

Эта память — у нашего народа общая, и скоро придет день, когда мы снова сможем собраться, чтобы пройти в колоннах с портретами своих героев. История Великой Победы дает нам пример силы духа и мужества. Помним. Гордимся. С Днем победы!