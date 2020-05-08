Прекрасная партия. Рейтинг доходов женщин-депутатов парламента Алтайского края

Рейтинги 08.05.2020 18:30 334

Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания опубликовали сведения о своих доходах и имуществе за 2019 год. Состав лидеров рейтинга не сильно изменился, кроме того большинство депутатов показали доход меньший относительно 2018 года.

Самым богатым депутатом краевого парламента в очередной раз оказался единоросс Дмитрий Аганов. За 2019 год он заработал более 37,7 млн рублей. Стоит отметить, что его доход превышает доходы всех депутатов-женщин АКЗС почти в два раза.

Какие доходы показали депутаты Алтайского краевого законодательного собрания Новости 08.05.2020 12:40 Сколько заработали алтайские депутаты в прошлом году 863

Рейтинг итоговых деклараций прекрасной половины народных избранниц Алтайского края смотрите в материале «Политсибру».

1 место

Самой богатой женщиной-депутатом АКЗС оказалась член фракции «Единая Россия» Татьяна Ильюченко. Кроме того, она занимает должность председателя комитета по социальной политике. По специальности «учитель экономики» и государственный управленец.

В прошлом участница ряда соревнований по лыжным гонкам на высшем уровне. С 1993 по 2011 годы входила в состав Паралимпийской сборной команды России. Двухкратный серебряный и бронзовый призер Паралимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк Сити (США). Победитель, двухкратный серебряный и бронзовый призер Паралимпийских игр 2006 года в Турине (Италия). Бронзовый призер Паралимпийских игр 2010 года в Ванкувере (Канада). Многократный чемпион России, неоднократный призер и чемпион Европы и Мира, пятикратный обладатель Кубка Мира среди слабовидящих спортсменов по лыжным гонкам.

Ее доход в прошлом году составил 4 138 010,92 рублей.

2 место

Меньший доход показала Ирина Шудра, которая, кстати, является заместителем Ильюченко в комитете по социальной политике в АКЗС. С 2001 года состоит в партии ЛДПР. По специальности юрист.

Отмечена знаком «25 лет Чернобыльской аварии» за содействие в обеспечении социальных прав участников ликвидации на ЧАЭС и знаком «Ветеран ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне».

Ее доход составил 3 421 543,90 рублей.

3 место

В тройке лидеров член фракции «Единая Россия» в АКЗС и заместитель председателя комитета по здравоохранению и науки Ирина Солнцева. Она врач высшей категории и кандидат медицинских наук. Прошла специализацию за рубежом и стала одной из первых в России женщин рентгенокардиохирургов. Имеет ряд наград.

Доход составил 3 263 039,19 рублей.

4 место

Депутат АКЗС от фракции «Справедливая Россия» Людмила Суслова. Занимает должность зампредседателя комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству в парламенте Алтайского края. Руководитель партийного проекта партии «Справедливая Россия» «Коммунальный дозор». По специальности врач и специалист по стратегиям управления социально-экономическим развитием. В 2018 году баллотировалась на должность губернатора Алтайского края и заняла третье место.

Доход - 2 665 737,67 рублей.

5 место

Депутат от фракции ЛДПР Евгения Боровикова. Состоит в комитете АКЗС по правовой политике. В ЛДПР с 2006 года. По специальности политолог. Является руководителем общественно-патриотического движения «Узнай Алтай». Является членом правления АОО «Школа реальной политики».

Доход в 2019 году составил 1 859 788,55 рублей.

6 место

Член комитета АКЗС по социальной политике и депутат от фракции «Единая Россия» Наталья Цепенко имеет специальность учителя физики, информатики и ВТ. Много лет работала педагогом. На сегодняшний день работает редактором районной газеты «Новости Кулунды». Имеет ряд наград, в том числе от Министерства образования и науки России.

Доход составил 967 285,13 рублей.

7 место

Первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ и руководитель фракции коммунистов в АКЗС Мария Прусакова. Состоит в комитете по бюджету и налогам. По специальности политолог. В партии состоит с 2001 года.

Ее доход составил 807 497,13 рублей.

8 место

Член комитета АКЗС по социальной политике Ирина Журавлева. Состоит во фракции ЛДПР. Специальность - «Практическая психология в образовании». С 2018 года работает в МАОУ "СОШ №132" им. Н.М. Малахова педагогом-организатором.

Годовой доход составил 663 091,04 рублей.

9 место

Депутат АКЗС от фракции ЛДПР и член комитета по местному самоуправлению Оксана Абрамова. Имеет специальность «История и юриспруденция». В 2011-2012 году прошла профессиональную переподготовку по Губернаторской программе в Алтайском государственном университете по теме «Финансовое обеспечение малого и среднего бизнеса». С 1997 года начала трудовую деятельность в должности товароведа. В настоящее время - товаровед в торговой сети ООО «Мода».

Доход составил 653 282,40 рублей.

10 место

Заместитель руководителя фракции КПРФ в Законодательном Собрании Алтайского края Вероника Лапина состоит в комитете по местному самоуправлению. По образованию историк, имеет квалификацию «Историк. Преподаватель истории».

С 2012 года состоит в КПРФ. На сегодняшний день занимает пост первого секретаря Рубцовского горкома КПРФ, является членом бюро краевого отделения партии, выполняет функции пресс-секретаря Алтайского краевого отделения КПРФ. В прошлом преподавала историю и обществознание в школе.

Доход за 2019 год составил 604 881,95 рублей.