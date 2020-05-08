Сергей Меняйло считает, что алтайское здравоохранение не справится с массовым заражением коронавирусом

Новости 08.05.2020 17:30 453

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло рассказал на пресс-конференции в ТАСС о том, что решено пока не разрешать въезд в некоторые регионы, в том числе в Республику Алтай, где система здравоохранения «при массовом выявлении больных коронавирусом просто не справится и придется принимать какие-то экстренные меры». Об этом сообщает "Континент Сибирь".

Сергей Меняйло сообщил, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в Сибири решено продлить режим самоизоляции. Также он подчеркнул необходимость продления других ограничительных мер, в том числе и масочного режима. При этом полпред отметил, что проблемы масками, также как и с тестами успешно решены.

«Вы помните, был дефицит с масками, вопрос ставился о том, что они в аптеках поисчезали, — напомнил полпред. — Еще проблематика была с тестами. Поначалу они были несовершенны, и тест-системы выпускал только наш «Вектор», была проблематика с лабораториями, которые проводят тестирование. На сегодня эта система развернута, дефицитов с тестами нет», - пояснил Сергей Меняйло.

В СФО выявлено 3,8 тысяч случаев COVID-19, из них 188 за последние сутки. Рекордсменами по числу заразившихся стали Новосибирская область и Красноярский край.