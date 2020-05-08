К 75-летию Великой Победы Сбербанк запускает новый вклад с отчислениями в благотворительный фонд

Новости 08.05.2020 18:15 137

Новый вклад можно открыть с 8 по 31 мая 2020 года по ставке 4,7% годовых на 6 месяцев.

Открыть вклад можно в дистанционных каналах облуживания – мобильном приложении и веб-версии «Сбербанк Онлайн».

Один рубль с каждой тысячи рублей, размещенных во вклад, будет направлен в Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ».

Сбербанк удвоит перечисления в Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ».

К 75-летию Великой Победы Сбербанк запускает новый вклад «Помню. Горжусь» и удваивает благотворительные отчисления в фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ».

С 8 по 31 мая 2020 года клиенты банка смогут открыть специальный вклад «Помню. Горжусь» по ставке 4,7% годовых. Один рубль с каждой тысячи рублей, размещенных во вклад, после выплаты процентов будет направлен в Благотворительный Фонд, а Сбербанк удвоит каждое из этих перечислений. Банк прогнозирует, что со своей стороны, таким образом, перечислит в Фонд не менее 100 миллионов рублей. Эта акция направлена на формирование новой благотворительной традиции по оказанию адресной помощи ветеранам всех боевых действий, в которых принимала участие наша страна.

Минимальный размер вклада составляет 50 000 рублей, максимальный неограничен. Срок размещения средств — 6 месяцев, пополнение и досрочное снятие (за исключением процентов) не предусмотрены. Вклад можно открыть в мобильном приложении и веб-версии «Сбербанк Онлайн».