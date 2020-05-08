Медики Алтайского края начали получать выплаты за работу с коронавирусными пациентами

Новости 08.05.2020 18:00 334

Главные врачи, инфекционисты, медсестры и Минздрав рассказали о начавшихся доплатах медицинским работникам

В Алтайском крае медицинские работники, непосредственно участвующие в оказании медицинской помощи больным с коронавирусом, начали получать доплаты стимулирующего характера, которые определены на федеральном уровне. Из федерального бюджета на эти цели выделено свыше 271 млн рублей.

К примеру все выплаты в полном объеме получили сотрудники ковидного госпиталя для детей, организованного на базе Краевого центра материнства и детства. Как рассказал главврач учреждения Константин Смирнов, сейчас в нем работают 3 смены, всего 35 человек.

Первых пациентов здесь приняли 16 апреля. Несмотря на то, что врачи еще не проработали полного месяца, дополнительные выплаты они получили вместе с апрельской зарплатой.

Согласно Постановления Правительства РФ № 415 от 2 апреля в регион поступили 91,5 млн рублей. Средства распределены между медицинскими организациями, в которых сотрудники оказывали помощь больным с коронавирусной инфекцией. Размер выплаты зависит от средней зарплаты в крае по итогам 9 месяцев прошлого года (23413 руб.). Таким образом врачам скорой помощи, поликлиник и поликлинических отделений выплатят стимулирующие размером - 80% от среднемесячного дохода, среднему медицинскому персоналу – 40%. В стационарах врачи получат – 100%, средние медработники - 50%, младший медперсонал - 30%.

Согласно второму нормативному документу стимулирующие выплаты для работников медорганизаций фиксированы, их размер был обозначен Президентом для всей страны. Доплаты получат работники «скорой»: врачи по 50 тыс. рублей в месяц, средний медперсонал и водители – 25 тыс. рублей в месяц. Врачам стационаров ежемесячно будут выплачивать 80 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу – 50 тыс. рублей, младшему – 25 тыс. рублей в месяц. На эти цели Алтайскому краю выделены 179,9 млн. рублей, которые также будут распределены между медорганизациями.

«По первому постановлению перечень получателей выплат шире, потому что здесь они предусмотрены еще и для сотрудников, работающих в поликлиниках, в которых были зафиксированы случаи коронавируса. Сегодня в крае за счет средств федерального бюджета по двум Постановлениям Правительства перечислены средства в 37 медорганизаций для 2089 человек», - рассказывает заместитель министра здравоохранения Алтайского края Константин Гордеев.

Недавно губернатор края Виктор Томенко обозначил на федеральном уровне вопрос о необходимости выплат немедицинскому персоналу, который работает в госпиталях. Главврач краевого центра материнства и детства принял решение не дожидаясь реакции федерального центра дополнительно сделать выплаты таким сотрудникам.

«У нас есть сотрудники, не входящие в перечень специалистов, которым положены доплаты. Это дезинфекторы, которые обрабатывают одежду, автомобили, доставляющие пациентов. У них тяжелая работа, есть контакт с зараженным материалом. Кроме того, это сантехники и лифтеры, которые вынуждены работать в госпитале. Я принял решение, и мы сделали им дополнительные выплаты из фонда больницы», - пояснил главврач.

Завинфекционным отделением, врач инфекционист Асмик Акопян не была с семьей почти месяц - с самого начала работы госпиталя. Говорит, что о доплатах даже не думали.

«Когда появились больные, мы ринулись в госпиталь, даже не думая о деньгах. Ведь учреждение развернули на базе инфекционной больницы, а у нас есть опыт взаимодействия с инфекцией. Только потом нам передали, что будут какие-то доплаты. Но коллектив пришел работать не из-за денег», уточняет она.

Врач говорит, что предполагали, что будут работать только с детьми. Но дети стали поступать совместно с родителями. Люди болеют семьями, чтобы не разлучать их принято решение госпитализировать их совместно.

«Из того количества пациентов, которое через нас прошло, около 85 процентов болели в легкой степени, а 15 – средней. Были пневмонии», - пояснила она.

В Рубцовском городской больнице №2, по словам главврача Сергея Ковязина на президентские выплаты претендуют 15 специалистов. Это врачи, средний и младший медицинский персонал. Доплаты люди получат уже после майских праздников в зарплату, а пока сделаны рассчеты, которые представлены сотрудникам.

Старшая медсестра Юлия Долгова говорит, что ее зарплата за апрель по сравнению с предыдущими месяцами существенно увеличится из-за выплат.

«Мы получили фишки. Конечно я могу сказать только за себя, моя зарплата вырастет примерно в три раза. И хотя я шла работать в ковидный госпиталь не ориентируясь на деньги, но все же выплаты стали значимым дополнением», - говорит она

Кроме этого вчера федеральным Минздравом внесены разъяснения к постановлению о стимулирующих выплатах. Благодаря им расширен перечень получателей стимулирующих выплат. В ближайшие дни дополнительные средства будут перечислены в медорганизации края для начисления доплат сотрудникам клинико-диагностических лабораторий, которые работают с биологическим материалом пациентов, врачам-рентгенологам, врачам-инфекционистам. Это так же будут средства федерального бюджета.

Благодаря поддержке Губернатора Алтайского края Виктора Томенко дополнительные выплаты для работников медорганизаций будут организованы так же из краевого бюджета. В регионе сегодня около 180 сотрудников больниц, которые находятся в особой зоне риска, но не входят в перечень категорий, определенных Минздравом РФ. Им будут произведены выплаты за счет средств краевого бюджета на общую сумму около 15 миллионов рублей.