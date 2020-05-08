Алтай-Кокс поздравил ветеранов и тружеников тыла с 75-летием Победы

Новости 08.05.2020 19:00 92

Труженикам тыла вручили продуктовые наборы, а ветеранам Великой Отечественной войны ценные подарки – стиральные машины, их поздравили открытками и буклетами, посвященными юбилею Победы. Ветераны уже получили государственные юбилейные медали.

В рамках празднования 75-й годовщины Великой Победы на предприятии пройдут мероприятия, которые направлены на сохранение памяти о героизме ветеранов, не вернувшихся с полей сражений.

По заводскому радио прозвучат истории о войне в исполнении волонтеров и женсовета. Представители Союза молодежи возложат венок к вечному огню на Мемориале Славы. Кроме того, работники предприятия примут участие в онлайн-акциях и конкурсах, организованных на корпоративном портале Группы НЛМК, в которую входит Алтай-Кокс, - «Бессмертный полк», «Синий платочек», «Василий Теркин – русская душа».