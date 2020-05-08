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Как прошло торжественное открытие территории, благоустроенной возле памятника-автомобиля в Барнауле (ФОТО)

Новости
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8 мая в Барнауле на улице Кулагина, 7Г/2 состоялось торжественное открытие благоустроенной территории у памятного места, где установлен прошедший Великую Отечественную войну Грузовик ЗИС-5.

"Инициатором восстановления памятника был Роман Витальевич Репа - директор автобазы номер один. Этот автомобиль именно на этой базе работал. Вообще сам по себе автомобиль представляет собой очень историческую ценность, он дает нам сегодня возможность прикоснуться к тому святому, на чем наши деды прадеды ездили во время войны", - отметил глава Октябрьского района Вячеслав Новиков, выступая на торжественной церемонии.

По проекту благоустройства снесены ветхие деревья и кустарники, посажен газон, новые деревья, цветы. Уложены тротуарная плитка и бордюрный камень, а также установлены скамейки, урны, фонари и информационный стенд.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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