Как прошло торжественное открытие территории, благоустроенной возле памятника-автомобиля в Барнауле (ФОТО)

8 мая в Барнауле на улице Кулагина, 7Г/2 состоялось торжественное открытие благоустроенной территории у памятного места, где установлен прошедший Великую Отечественную войну Грузовик ЗИС-5.

"Инициатором восстановления памятника был Роман Витальевич Репа - директор автобазы номер один. Этот автомобиль именно на этой базе работал. Вообще сам по себе автомобиль представляет собой очень историческую ценность, он дает нам сегодня возможность прикоснуться к тому святому, на чем наши деды прадеды ездили во время войны", - отметил глава Октябрьского района Вячеслав Новиков, выступая на торжественной церемонии.