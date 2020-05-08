«Люди годами ищут своих родных»: Алтайский «поисковик» рассказал, как письма с ВОВ, спустя годы находят получателей

Новости 08.05.2020 17:00 49

В канун 75-летней даты Победы в Великой Отечественной войне в Алтайском крае произошла история с письмом солдата, которое дошло до получателя спустя почти 77 лет. Подробности для «Политсибру» рассказал председатель Алтайского реготделения Поискового Движения России Дмитрий Вейн.

Про письмо солдата

В феврале текущего года ярославские поисковики поделились своей находкой с коллегами из Алтайского края. А именно прислали письмо солдата из Усть-Калманского района. Выяснилось, что письмо не дошло до места назначения. Оно было написано 26 августа 1943 года. Его отправили полевой почтой, но до места назначения так и не дошло.

«Я предполагаю, что оно «осело» тогда на каком-то пересыльном пункте, потом оказалось в архиве, затем в музее и в итоге оказалось в частных руках», - говорит Дмитрий Вейн.

Автор письма - Иван Яковлевич Плотников, уроженец села Огни Усть-Калманского района. В 1941 году в возрасте 19 лет он ушел на фронт. Служил связистом в 87-й стрелковой дивизии. Был награжден медалью «За Отвагу» и Орденом «Красной звезды». С фронта он не вернулся. Однако по спискам потерь не проходил, но в «Книге Памяти Алтайского края» есть его полный тезка и земляк, но 1914 года рождения.

«А человек, о котором мы говорим, родился в 1922 году. В районном архиве говорится именно о Плотникове 1914 года рождения, который погиб в Прибалтике. Мы сейчас выясняем, было ли в селе Огни два Ивана Плотникова. Мы разослали все необходимые запросы, чтобы найти след нашего героя, чтобы получить дополнительные данные», - рассказал Вейн.

30 апреля письмо было передано родным Ивана Яковлевича. Его двоюродная внучка Наталья и вся ее семья была потрясена этим письмом. Для них оно стало настоящим открытием и взбудоражило весь район. В итоге уже вся их родня собралась, чтобы обсудить эту новость.

Таких историй много.

О зарождении движения поисковых отрядов

Первое движение сложилось в Новгородской области. Самого первого поисковика звали Николай Иванович Орлов. Будучи 19-летним парнем, он вернулся из эвакуации. Николай Орлов вместе со своей мамой пошел в лес за грибами и ягодами, а вместо этого увидел там ТЫСЯЧИ неубранных тел наших солдат. Для него это стало невероятным потрясением. Он начал в одиночку заниматься захоронением погибших и установлением их личностей, но со временем вокруг него сложилось целое движение. Сначала в Новгороде, а потом уже по всему Советскому Союзу.

«Судьба Солдата», «Дорога к Обелиску» и «Книга Памяти»

Сегодня на Алтае работает девять поисковых отрядов – в Барнауле, Белокурихе, Табунском и Краснощековском районах. Поисковики работают в местах боевых действий. А именно в Ленинградской, Калужской, Смоленской, Новгородской, Брянской областях и Республиках Карелия и Крым.

Поисковые экспедиции - это лишь часть работы отрядов, причем не самая большая.

«Мы очень плодотворно действуем в рамках проектов «Судьба Солдата» и «Дорога к Обелиску», - рассказал Дмитрий Вейн.

Первый проект заключается в отработке запросов родственников погибших или пропавших в годы войны солдат. Здесь мы обращаемся к архивам Министерства обороны России, которые сейчас в открытом доступе и к архивам, находящимся в Алтайском крае. Это архивы военных комиссариатов, районов, краевой архив. Только за первые пять месяцев 2020 года алтайскими отрядами было отработано 303 обращения.

«В рамках федерального проекта «Дорога к Обелиску» мы занимаемся возбуждением ходатайств, подбором необходимых документов, чтобы потом нанести недостающие имена солдат на мемориалы памяти, как в крае, так и в Барнауле. Также в рамках этого проекта мы занимаемся обустройством, восстановлением, а иногда и полной заменой памятников на захоронениях фронтовиков», - добавил он.

В этом году участниками поискового движения вместе с Союзом промышленников Алтайского края будет произведена замена 12 плит на захоронениях солдат, которых вернули с мест боевых действий за последние несколько лет и захоронили в торжественной обстановке на их малой родине.

Всего в нашем регионе 53 таких захоронения. Везде будет произведена соответствующая работа по их благоустройству, установке памятных плит, в том числе при содействии краевого совета ветеранов.

«Еще стоит выделить краевой интернет-проект «Книга памяти Алтайского края». Он по-настоящему особенный. Однако есть одно «но». Там содержалось много ошибок и неточностей,кроме того, он был далеко не полным. Доходило до того, что одного и того же человека можно было встретить несколько раз. Мы занимаемся исправлением этих ошибок и внесением туда солдат и офицеров Красной армии, которые не были в предыдущих версиях книг увековечены. Благодаря ведению этого проекта к нам с запросами обращались люди не только из России, но и из Дании, Израиля, Германии и других стран», - отмечает Вейн.

В душе навсегда

Сам председатель Алтайского реготделения Поискового Движения России Дмитрий Вейн рассказал, что интерес к истории Великой Отечественной войны у него был с самого детства.

Однажды попав в экспедицию, он больше не прекращал этим заниматься. Коллеги «по цеху» постоянно делятся с ним своими впечатлениями, энергетикой мест гибели сотен солдат, у каждого из которых была своя особая история.