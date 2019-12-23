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Экс-депутат АКЗС выйдет на свободу из колонии после майских праздников

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Бывший депутат Законодательного Собрания Алтайского края и экс-владелец Ключевского элеватора Юрий Титов освободится из колонии условно-досрочно. Об этом свидетельствуют данные на сайте Рубцовского городского суда.

По данным картотеки, ходатайство удовлетворено 29 апреля. С учетом 10 дней на вступления решения в законную силу, 9 мая бывший депутат выйдет на свободу.

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Напомним, что Титов был осужден в 2017 году за пособничество при растрате. По данным следователей, он был вовлечен в мошенническую схему, которая была организована экс-директором государственного предприятия «Алтайстройзаказчик» Вадимом Золотаревым.

Обоим фигурантам дела было предъявлено обвинение в хищении средств ГУ сельского хозяйства Алтайского края и администрации Ключевского района. Как поясняла сторона обвинения, фигуранты составляли фиктивные акты и справки с завышенными объемами, видами и стоимостью выполненных работ, которые по факту на объектах не выполнялись, а документы к оплате прилагались. В итоге федеральная казна не досчиталась 45 млн рублей.

Тогда суд вынес обвинительный приговор и дал Золотареву 5,5 лет лишения свободы, а Титову – четыре года колонии.

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Автор: Политсиб.ру

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