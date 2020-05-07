Как в Алтайском крае пройдут праздничные акции в честь Победы – интервью с Екатериной Четошниковой

Новости 08.05.2020 15:35 172

В преддверии празднования Дня Победы в Алтайском крае, начальник регионального управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Екатерина Четошникова рассказала «Политсибру», как будут проходить приуроченные к празднику акции, такие как «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка» и многие другие.

– Как в этом году будет проходить знаменитая акция «Бессмертный полк»?

– В этом году из-за ситуации с пандемией акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн. Чтобы герой принял участие в шествии виртуального «Бессмертного полка», необходимо зарегистрироваться на официальном сайте движения «Бессмертный полк России». Там вводится фамилия, электронная почта, размещается даты жизни и год, в который воевал герой. Формируется анкета, затем автоматически создается видеоряд (8 мая уже началось его формирование) из всех размещенных на портале фотографий. 9 мая будет трансляция этого виртуального шествия «Бессмертного полка» на более, чем 200 экранах Москвы, на всех экранах, которые есть в крупных городах, в онлайн-кинотетре «Окко», на федеральных каналах и многих других площадках.

Каждому зарегистрировавшему своего героя на почту придет информация о том, в какую минуту появится аккаунт в этом виртуальном ряду. Потом на сайте в любое время можно будет посмотреть видео снова. Такая вот очень классная техническая возможность. Информация о героях будет храниться вечно на платформе «Бессмертного полка России», поэтому, это очень такая важная и трепетная, на мой взгляд, вещь. Своих я недавно разместила – это очень просто, буквально в несколько кликов делается.

– Что насчет других мероприятий? Как будут организованы остальные акции?

– Алтайский край участвует практически во всех федеральных акциях, эта работа – по их организации – ведется с начала года – у нас же Год памяти и славы. Безусловно, пик мероприятий и подведение каких-то итогов приурочено к юбилею Победы – к 9 мая.

Например, мероприятие «Правнуки победителей» – эта акция идет уже два года, ее суть – в том, что дети проводят исследовательскую работу, изучают историю своей семьи и результаты своего труда размещают на портале «Правнуки победителей». Конкурсные комиссии во всех субъектах РФ отбирают лучшие работы. В прошлом году наградой за лучшие работы стало участие в шествии «Бессмертного полка» на Красной площади. В этом году мы надеемся и ожидаем, что пандемия рано или поздно закончится и тоже будут чествоваться ребята, ставшие лучшими.

Тоже очень интересная акция, она вызвала очень большой общественный резонанс, мне постоянно звонят родители, мы их консультируем, рассказываем, на каких сайтах можно дополнительную информацию о своих предках найти. Работаем также с поисковыми движениями и всеми, кто профессионально этим занимается. Знаете, такое ощущение, что всколыхнулся интерес детей к истории через возможность принять участие в этом мероприятии. И со стороны родителей интерес чувствуется повышенный – они очень активно участвуют, помогают детям в осуществлении этих исследовательских проектов. Приятно, что это – не просто формальности какие-то, а действительно большой глубокий труд.

– Георгиевские ленточки в этом году раздаются?

– Да, акция «Георгиевская ленточка» в этом году тоже есть – она уже 4 мая стартовала. В силу того, что люди в режиме самоизоляции живут, ленточки раздаются в аптеках, например, магазинах. Ветеранов всех мы сейчас поздравляем и каждому в подарочный комплект продуктов, которые мы сейчас развозим региональным штабом акции «Мы – вместе» и «Алтайским центром развития добровольчества», вкладываем открытку поздравительную и георгиевскую ленту. К слову, «Письма Победы», подготовленные детьми, тоже уже доставлены ветеранам.

– Будут ли в этом году какие-то новшества?

– Хочу рассказать об одном новшестве для Алтайского края. Мы творчески подошли к организации этой работы… Речь о телефонных поздравлениях ветеранов. Еще больше месяца назад, когда мы с коллегами и по линии молодежной политики, и по линии «Бессмертного полка России», обсуждали, как поздравлять ветеранов дистанционно. И вот мы от Алтайского края предложили телефонное поздравление, я официально это предложение оформляла, отправляла. Очень отрадно, что это вошло в перечень тех инициатив региона, которые реализуются на общероссийском уровне.

Мы в Алтайском крае подготовили этот проект так, что там 65 детей, желающих стать журналистами, ведущими – у которых поставлен голос, которые занимаются в специальных студиях – эти ребята будут звонить и поздравлять ветеранов Великой Отечественной Войны по телефону. Очень хорошая и теплая инициатива. Предварительно волонтеры Победы связываются с каждой семьей, договариваются с родственниками, чтобы ветеран был эмоционально готов, что ему позвонит ребенок. Мы подходим к этому индивидуально – может быть, кому-то из ветеранов сложно говорить, например.

– Расскажите про снятый на Алтае документальный фильм «Победа в каждом из нас».

– С осени мы вели эту работу. Красной линией в фильме проходит судьба Алексея Скурлатова – нашего земляка – прототипа воина-освободителя Алеши, памятник которому установлен в Пловдиве. Транслироваться этот фильм будет на «Катуни-24» 9 мая – утром в 10:20 и вечером в 19:30. Очень трепетный проект, мы готовили его с профессиональной режиссерской группой из Москвы.

В фильме участвовал Лев Малиновский – он участник снятия блокады Ленинграда, доктор исторических наук, блестящий оратор. Он тоже рассказывает о своей судьбе. Его внучка живет в Алтайском крае – они ездили в Болгарию, общались там с нашими соотечественниками… очень хорошее кино, я его смотрела на одном дыхании и всем рекомендую – очень добрый получился фильм, посмотрите.

– Как в условиях самоизоляции будет проходить акция «Поем двором»?

– 9 мая в 19:00 пройдет минута молчания, а после нее все граждане могут выйти на балконы с портретами своих героев и спеть песню «День Победы». После исполнения этой песни – мы именно так стараемся всех информировать во всех муниципалитетах края – предлагаем гражданам выйти на балконы, или открыть окно, если это частный дом, то выйти на крылечко. И все будут песни военных лет исполнять – вот, что такое акция «Поем двором». Я знаю, что процесс подготовки идет полным ходом – и творческие деятели проявили интерес: актеры, певцы, исполнители. Все они подключаются и станут теми, кто будет, скажем так, запевать. То есть, это очень живое, народное, не формализованное действие.

Еще хочу рассказать про «Фронтовую бригаду». Это – небольшое театрализованное представление. В нескольких дворах, где проживают ветераны, будут исполняться песни военных лет. Со всеми ветеранами мы связались – они будут наблюдать из окон. В ходе представления два певца на «полуторке» будут исполнять песни. Как раз вчера мы репетировали в одном дворе и очень получается петь двором – люди, услышав музыку, открывали окна и подпевали. Очень душевно получилось. У многих окна раскрашены и оформлены флагами (тоже акция есть «Окна Победы», мы очень ее поддерживаем). Помимо флагов окна украшают лентами, шариками. И это происходит не только в Барнауле – сообщения об этом поступают со всего Алтайского края.