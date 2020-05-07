Тройка лидеров медиарейтинга алтайских депутатов в апреле осталась неизменной

Рейтинги 08.05.2020 14:40 275

Мартовская тройка лидеров рейтинга упоминаемости среди депутатов АКЗС в апреле сохранила свои позиции. На первой строчке вновь спикер краевого парламента Александр Романенко, за ним расположились Сергей Писарев и Мария Прусакова.

Александр Романенко в апреле заметно нарастил медийность. Количество упоминаний депутата почти дошло до сотни, что заметно больше, чем в прошлом месяце. Чаще всего о Романенко писали в связи с сессией АКЗС. В апреле она впервые прошла в онлайн-режиме, а кроме того, на заседании было принято важных законопроектов, которые вызвали оживленные обсуждения.

На второй строчке рейтинга единоросс Сергей Писарев. Традиционно большинство его упоминаний связаны с работой Барнаульского зоопарка, которым руководит депутат. В апреле там установили памятник курочке Рябе, а также заселили новых обитателей. Кроме того, Писарев раскритиковал в СМИ ограничительные меры для бизнеса.

Третье место в апреле у первого секретаря алтайского крайкома Марии Прусаковой. На сессии АКЗС она раскритиковала принятие закона о налоге для самозанятых. По ее мнению, делать это сейчас неправильно. Также краевые СМИ писали о мерах, которые предлагали принять коммунисты, в непростое «карантинное» время.

Отметим, что упоминаемость большинства депутатов АКЗС в апреле заметно выросла. Многие из них принимали участие в благотворительной работе, помогая медикам, соцслужбам,

Анатолий Вытоптов, Ирина Солнцева, Анатолий Суворов, Людмила Суслова занимают 17 строчку рейтинга, собрав по 3 упоминания в СМИ.

На 18 месте с 2 упоминаниями Николай Бушков, Николай Данилин, Александр Демин, Юрий Кайро, Игорь Панарин Николай Якушев, Игорь Пляко.

Один раз отметились в прессе и заняли 19 строку Юрий Астанчик, Евгения Боровикова, Иван Диркс, Андрей Секрета, Андрей Хмурович.

Оксана Абрамова, Александр Балушкин, Иван Дубинин, Ирина Журавлева, Всеволод Кондратьев, Олег Кравченко, Алексей Кривенко, Михаил Никишанин, Александр Николайчик, Владимир Попов, Вячеслав Початов, Павел Рего, Владимир Репкин, Андрей Сартаков, Сергей Сивец, Дмитрий Степурко, Максим Степин, Максим Талдыкин, Наталья Цепенко, Сергей Шабанов, Ирина Шудра, Виталий Щербаков вообще не получили ни одного упоминания.

Рейтинг составляется на основе количества упоминаний в краевых СМИ. При мониторинге учитываются упоминания в следующих СМИ:

ИА «ПОЛИТСИБРУ», «ТОЛК», «Амител», «REGNUM Алтай», «Аргументы и факты Алтай», «Комсомольская правда в Барнауле», «Бийский рабочий», ИА «Банкфакс», «Московский комсомолец на Алтае», «Алтапресс.ру», ИА «Атмосфера», сайт газеты «Алтайская правда», Официальный сайт администрации края, Официальный сайт Барнаула, «Что делать», «Doc22», «Капиталист», «ИТАР-ТАСС Сибирь», «Интерфакс Сибирь».

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