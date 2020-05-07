В Алтайском крае снизились темпы подтверждения случаев коронавируса

Новости 08.05.2020 13:00 536

По информации Оперштаба за минувшие сутки количество заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае увеличилось на 16 человек. Напомним предыдущие данные дали прибавление на 17 человек. До этого. Количество вновь заболевших ежедневно ислислялось несколькими десятками.

Новые случаи зарегистрированы в Барнауле – 9 человек, Бийске – 2, Змеиногорском районе – 2. Заринске – 1, ЗАТО Сибирском – 1, Тюменцевском районе – 1,

На 8 мая общее количество заболевших в регионе составляет 621 человек, в том числе 67 детей. Всего выписано – 165 пациентов, за прошедшие сутки - 32. Таким образом количество болеющих на сегодняшний день составляет 456 человек.

Из общего числа заболевших 58 случаев – завозных, в том числе 2 – из-за рубежа; 447 – по контакту с заболевшими. 88 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 103 – у заболевших ОРВИ. В 430 случаях – бессимптомное течение.

Из 621 человека жители Змеиногорского района – 233 (г. Змеиногорск – 32, Змеиногорский район – 201), Барнаула – 186, Бийска – 48, Рубцовска – 20,

Поспелихинского района – 20 (Николаевка – 9, Поспелиха – 11), Павловского района – 11 (Комсомольский – 2, Шахи – 1, Павловск – 5, Новые Зори – 3), Рубцовского района – 10 (Куйбышево – 2, Веселоярск – 5, Новониколаевка – 1, Березовка – 1, Вымпел - 1), Немецкого национального района – 9 (Гальбштадт – 2, Кусак – 5, Подсосново - 2), Камня-на-Оби – 6, Горняка – 6, Родинского района – 6 (Мирный – 1, Родино –5), Славгорода – 6, Тальменского района – 6 ( Ларичиха – 1, Тальменка – 2, Наумово – 1, Луговое – 1, Шипицыно – 1), Новичихинского района – 6 (10 лет Октября – 5, Новичиха – 1), Третьяковского района – 6 ( Староалейское), Благовещенского района – 5 (Степное озеро), Новоалтайска – 4, Первомайского района – 4 (Логовское - 2, Березовка – 1, Первомайское - 1),

Крутихинского района – 3 (Крутиха), Ярового – 3, Тюменцевского район –3 (Юдиха – 1, Вылково – 1, Шарчино – 1), ЗАТО Сибирского –3, Ребрихинского района – 3 (Ребриха), Заринска –2, Советского района – 2 (Советское), Кулундинского района – 2 (Кулунда -1, Троицк - 1), Бийского района (Первомайское) – 1, Троицкого района – 1 (Троицкое), Целинного района – 1 (Верх-Марушка), Михайловского района – 1 (Михайловское), Романовского район – 1 (Сидоровка), Егорьевского район – 1 (Первомайское), Алтайского района – 1 (Алтайское), Усть-Калманского района - 1 (Михайловка),

На 08 мая 2020 г. в крае на коронавирусную инфекцию обследовано 38600 человек. Находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 5087 человек. Снято с меднаблюдения - 9412 человек.