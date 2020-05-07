Какие доходы показали депутаты Алтайского краевого законодательного собрания

Новости 08.05.2020 12:40 557

АКЗС опубликовало информацию о доходах депутатов. Суммарный доход депутатов АКЗС составил 264 365 972,8 рублей, супруги народных избранников получили еще 44 644 953,15 рублей. Общая сумма доходов семей депутатов превысила 300 млн рублей. Политрсибру посмотрел, кто из народных избранников сколько зарабатывает.

Лидером по получению доходов за прошлый год стал Дмитрий Аганов, который заработал практически 38 млн рублей. Однако доходы парламентария по сравнению с 2018 годом резко упали. В прошлом году, в представленных им документах, годовой доход был обозначен порядка 110 млн рублей. Впрочем, «звание» самого обеспеченного Аганов подтверждает уже в четвертый раз.

Топ-12 самых обеспеченных депутатов АКЗС выглядит следующим образом:

Заметим, что наиболее значимые доходы у супругов парламентариев в этой группе , у жен Николая Бушкова (доход 5 818 483,30) и Юрия Матвейко - 2 759 773,00 рублей.

Следующая группа зарабатывает более 4 млн рублей. Лидер Здесь Александр Лазарев. доход которого составляет 4 723 730,77 рублей. Александр Романенко немного отстал, показав доходов порядка 4,5 млн рублей.

В этой группе наиболее обеспечена супруга Андрея Осипова. Ее доход в 2019 году чуть-чуть не дотянул до 5 млн рублей.

Более 3 млн рублей зарабатывают только 5 депутатов: Сергей Серов, Сергей Сивец, Ирина Шудра, Ирина Солнцева и Борис Трофимов

Лидером в группе двухмиллионников является Александр Молотов. Меньше всех в группе зарабатывает Сергей Бенслер, Однако, при этом имеет несколько земельных участков и автомобилей.

Более миллиона зарабатывают девять депутатов, в числе которых Денис Голобородько, Сергей Писарев, Андрей Сартаков и другие.

Самая многочисленная группа депутатов, заработавших в прошлом году менее 1 млн рублей. Примечательно, что в группе самых бедных депутатов находится депутат Владимир Попов, на юбилее жены которого в 2019 году выступила зарубежная певица Си Си Кетч. Кстати депутат повысил свои доходы по сравнению с 2018 годом примерно на 35 тысяч рублей. В то же время доходы его супруги упали более чем на половину. В декларации 2018 года ее доход указан 28 538 682,00 рублей, в то время как за 2019 году она указала 11 162 015,85. Кроме того, в собственности супругов находятся машины, недвижимость, земельные участки.

Самым бедным депутатом АКЗС является Сергей Лямин, который за год заработал около 390 тысяч, то есть среднемесячный доход его составил около 32 тысяч рублей.

Интересно, что в декларациях, где указано принадлежащее депутатами их семьям имущество, у части зарегистрированы моторные лодки и снегоходы, а у супруги Александра Романенко отдельно числится баня площадью 80 квадратных метров.