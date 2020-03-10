Застройщика требуют признать банкротом в Барнауле

Новости 08.05.2020 11:45 205

Барнаульского застройщика ООО «Сентябрь» требуют признать банкротом, передает «Алтайский портал недвижимости». Соответствующее заявление подано в апреле, судебное заседание назначено на 28 мая.

Что планировалось

ООО «Сентябрь» в 2015 году начало строительство 8-этажного апарт-комплекса «SKY-M» в Барнауле на ул. Шумакова, 21. Сдача планировалась на 2016 год, однако здание до сих пор не введено в эксплуатацию. Строение готово на 76%, построены каркас и стены, частично выполнено остекление, проведена тепловая сеть, однако отсутствует облицовка и внутренняя отделка.

Согласно проектной декларации, оно должно было стать гостиницей с 56 номерами от 16 до 54 кв. м свободной или классической планировки с количеством комнат от 0 до 3. Имелись и двухуровневые помещения. Застройщик обещал дольщикам отельный сервис: охрана, консьерж, ежедневная уборка, смена белья, собственная прачечная. На придомовой территории запроектирована детская площадка, уличные тренажеры, 42 парковочных места, зеленый сквер.

Что получилось

По данным Госинспекции Алтайского края, сейчас срок сдачи официально перенесен на июль 2020 года, компания все же обещает завершить и сдать высотку. Важно, что объект не был застрахован, а застройщик не отчислял обязательные взносы в Фонд защиты дольщиков, потому как здесь не продавались жилые помещения, и закон позволяет обойтись без страхования. А значит, обманутые вкладчики, которых здесь 62, в этом случае не смогут рассчитывать на помощь государства. Здание помещено в реестр проблемных объектов.

Юридически помещения в апарт-отеле не являются квартирами. В них нельзя прописаться на постоянной основе – только временно. Можно проживать или сдавать в аренду, однако тарифы ЖКХ в таких апартаментах вдвое выше, чем установленные для населения. Впрочем, это останавливает далеко не всех. Так, например, похожий объект – четырехэтажная гостиница на ул. Большая Олонская, 34 – успешно распродан по частям почти весь. На «Авито» есть несколько объявлений о продаже апартаментов там. Кстати, помещения в комплексе «SKY-M» также выставлены на том же «Авито» по очень низкой цене, несмотря на проблемность объекта.

Что известно о застройщике

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сентябрь» принадлежит Вячеславу Пестереву. Он также является владельцем двух компаний с одинаковыми названиями: «СМК Опора». Одна из них зарегистрирована в Алтайском крае и в настоящий момент ликвидируется. Вторая зарегистрирована в Санкт-Петербурге, операции по ее счетам приостановлены налоговой службой, имеются незавершенные исполнительные производства.