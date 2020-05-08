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Алтайский думец предложил санаториям Белокурихи открыться, несмотря на рост случаев коронавируса в регионе

Новости
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Информацию об этом депутат Госдумы Даниил Бессарабов  разместил  в своих соцсетях.

«У меня на округе есть замечательный город-курорт федерального значения «Белокуриха», где сейчас обыденная привычная жизнь практически парализована. Больно смотреть, как пустуют санатории, отели, закрыты рестораны и кафе. А самое главное – люди сидят без работы! Так быть не должно...» заявил он.Он пояснил, что подготовил письмо на имя губернатора края Виктора Томенко с этими предложениями, аргументировав, что зараженных #covid19  сейчас в городе нет.

Впрочем  подписчики депутата ранее достаточно лояльно относившиеся к высказываниям депутат в этот раз инициативу не поддержали.  Депутату указали, что в городе нет случаев заражения только пока, и намекнули, что ситуация может измениться с началом работы санаториев во время пандемии. И обвинили его в том, что он готов «помочь бизнесу и навредить всему региону».  Кроме того, прозвучала традиционная в последнее время мысль о том, что необходимо в аптеках края обеспечить наличие масок, что особенно актуально в преддверии возможного введения масочного режима.  Также подписчики депутат  объяснили ему,  что «есть поважнее отдыха, например, сделать нормальный приём в поликлиниках».

Даниил Бессарабов уже несколько раз отметился с высказываниями, которые были неоднозначно приняты широкими массами.  В частности, его инициатива о сносе бесхозных гаражей после жесткого убийства в Саратове вызвало волну критики. В частности, читатели краевых СМИ предлагали также запретить «шнурки, которыми можно задушить, молотки которыми можно пробить голову» и тд.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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