ВТБ за месяц поддержал малый бизнес на 290 млрд рублей

Новости 08.05.2020 9:50 87

В апреле ВТБ оказал кредитную помощь на 290 млрд рублей предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим в результате пандемии COVID-19. Основными формами поддержки стали государственные программы кредитования на выплату зарплаты и реструктуризации уже действующих кредитных соглашений, а также собственные инструменты ВТБ.

В рамках госпрограммы кредитования на выплату заработной платы (постановление Правительства РФ № 422) одобрено 3500 заявок на 13,5 млрд рублей, из них уже заключено 3000 соглашений на сумму 12 млрд рублей. Такие субсидированные кредиты выдаются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из наиболее пострадавших отраслей, утвержденных в перечне Правительства РФ. Заемные средства предоставляются на срок до 12 месяцев, на первые полгода ставка составляет 0%, на последующий период – 3,5%. Для оформления заявки наличие зарплатного проекта и залогового обеспечения не требуется.

По программам реструктуризации кредитов всего одобрено более четырех тысяч сделок на 280 млрд рублей.

ВТБ активно работает в рамках госпрограммы субсидирования снижения процентной ставки на 2/3 и предоставления отсрочки платежей по действующим кредитным договорам (постановление Правительства РФ № 10) на полгода. Также ВТБ принимает заявки индивидуальных предпринимателей на кредитные каникулы в рамках Федерального закона № 106.

Повышенным спросом у клиентов пользуется собственная программа банка по реструктуризации с отсрочкой уплаты процентов на срок до полугода, а по основному долгу – до одного года. По специальным программам рефинансирования для малого бизнеса «Кредит на восстановление бизнеса» и микропредприятий «Бизнес-реструктуризация» заемные средства могут быть выданы на срок до 10 лет. Все заявки рассматриваются в ускоренном режиме.