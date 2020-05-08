Минсельхоз пояснил рост цен на овощи: свои закончились а привозить дорого

Новости 08.05.2020 9:10 43

Минсельхоз объявил, что цена на овощи в России выросла из-за того, что запасы прошлого года закончились, а поставки из-за границы подорожали из-за изменения курсов валют.

«Текущий рост цен, в первую очередь, связан с исчерпанием товарных запасов урожая прошлого года и увеличением стоимости поставок импортной продукции из-за колебаний курса валют», - сообщили в министерстве ТАСС.

Однако Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) назвала в качестве причины – ажиотажный спрос на продукты, а также ослабление рубля и изменения в логистике в условиях ограничительных мер.

Федеральная антимонопольная служба вообще считает рост цен сезонным. «В рамках ежедневно проводимого мониторинга ФАС установила, что в настоящее время действительно наблюдается сезонный рост цен на плодоовощную продукцию, в том числе, картофель, лук, морковь»,- сообщает со ссылкой на ведомство «КоммерсантЪ».

Ранее алтайское УФАС также заявляло о законности повышения цены на лимоны, объяснив это снижением предложений поставщиков в связи с ограничениями, переменами в курсах валют и высоким спросом.

УФАС по Алтайскому краю назвала законным повышение цен на лимоны в Барнауле Новости 08.04.2020 19:00

По оценкам Росстата, в апреле цены на овощи и фрукты заметно выросли. Лимоны подорожали в 2,5 раза, репчатый лук — на 49,9%, чеснок — на 25,7%. В целом годовая инфляция в стране ускорилась до 3,1%.