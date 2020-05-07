ФАПы 10 районов Алтайского края получили антисептики

Новости 07.05.2020 18:00 74

Зональный район получил почти полторы тысячи флаконов с антисептическим раствором. Часть партии доставлена в поселок Мирный.

Здесь, в «зеленой зоне края», не зарегистрирована коронавирусная инфекция. Но многие жители ежедневно ездят в соседний Бийск, а здесь есть риск подхватить инфекцию – в магазинах, общественном транспорте других людных местах.

Поселок Мирный противостоит вирусу. За здоровье односельчан здесь отвечает заведующая ФАПом Тамара Пироженко. Уже больше 15 лет она оказывает доврачебную первичную медико-санитарную помощь. При малейшем недомогании жители поселка обращаются к ней. В период пандемии оказывать помощь приходится на дому. Количество вызовов значительно выросло. ФАП обеспечен средствами защиты – одноразовыми масками, перчатками. На днях сюда были переданы антисептики индивидуального пользования от Фонда депутата Госдумы РФ Александра Прокопьева. Такую же помощь уже получили ФАПы десяти районов Алтайского края.

На местах работники ФАПов проводят с жителями профилактические беседы, напоминают правила самоизоляции и объясняют необходимость регулярной обработки рук и ношения масок. К советам медиков многие сельские жители прислушиваются, так как соблюдение рекомендаций защищает от инфекции.