Сколько зарабатывают в алтайской прокуратуре?

Новости 08.05.2020 8:30 361

На сайте прокуратуры Алтайского края опубликованы данные о доходах сотрудников за 2019 год.

Согласно декларациям, прокурор края Александр Руднев заработал 3,7 млн рублей, его первый заместитель Александр Фомин – 3,3 млн (и почти столько же – 3,4 млн рублей – его жена). Доходы остальных заместителей Руднева выглядят следующим образом: Дмитрий Губанов получил 3,4 млн рублей (супруга – 1,6 млн), Петр Новиков – 3,2 млн.

Доходы городских прокуроров в Алтайском крае

Прокуроры городов края заработали от 1,8 до 2,3 млн рублей:

Барнаул : Владимир Елизаров – 2,3 млн рублей (жена – 0,5 млн);

: Владимир Елизаров – 2,3 млн рублей (жена – 0,5 млн); Белокуриха : Денис Кутищев – 2,1 млн рублей (жена – 3,7 млн);

: Денис Кутищев – 2,1 млн рублей (жена – 3,7 млн); Бийск : Эдуард Финк – 1,9 млн рублей (жена – менее 100 тысяч);

: Эдуард Финк – 1,9 млн рублей (жена – менее 100 тысяч); Заринск : Олег Лаптев – 1,8 млн рублей;

: Олег Лаптев – 1,8 млн рублей; Новоалтайск : Василий Воробьев – 1,8 млн рублей (жена – чуть более 100 тысяч);

: Василий Воробьев – 1,8 млн рублей (жена – чуть более 100 тысяч); Рубцовск: Александр Губский – 1,9 млн рублей (жена – 0,3 млн).

Наибольший доход в Барнауле задекларирован у заместителя прокурора Ленинского района Дмитрия Репина – 4,7 млн рублей (у его супруги – 1,5 млн). При этом, сам прокурор района Юрий Риферд получил вдвое меньше – 2,2 млн рублей.

Доходы прокуроров сельских районов Алтая

Доход районного прокурора в Алтайском крае в среднем составляет около 2 млн (варьируется примерно от 1,7 до 2,5 млн). Наибольший доход указал прокурор Шипуновского района Антон Мариупольский – 6,9 млн рублей (у супруги – почти 0,7 млн). Чуть меньше за минувший год получил прокурор Заринского района Константин Поливанный – 6,7 млн рублей (у супруги – почти 1 млн).

Самый маленький доход указан у прокуроров Первомайского (Равиль Юсубов) и Третьяковского (Алексей Юрин) районов – они получили по 1,3 млн рублей.

Максимальный доход

Самый большой доход среди всех сотрудников из опубликованного прокуратурой списка оказался у Рубцовского прокурора спецпрокуратуры по соблюдению закона в исправительных учреждениях Александра Федорова – 8,1 млн рублей.