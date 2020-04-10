Сколько зарабатывают в алтайской прокуратуре?

На сайте прокуратуры Алтайского края опубликованы данные о доходах сотрудников за 2019 год.
Согласно декларациям, прокурор края Александр Руднев заработал 3,7 млн рублей, его первый заместитель Александр Фомин – 3,3 млн (и почти столько же – 3,4 млн рублей – его жена). Доходы остальных заместителей Руднева выглядят следующим образом: Дмитрий Губанов получил 3,4 млн рублей (супруга – 1,6 млн), Петр Новиков – 3,2 млн.
Прокуроры городов края заработали от 1,8 до 2,3 млн рублей:
Доход районного прокурора в Алтайском крае в среднем составляет около 2 млн (варьируется примерно от 1,7 до 2,5 млн). Наибольший доход указал прокурор Шипуновского района Антон Мариупольский – 6,9 млн рублей (у супруги – почти 0,7 млн). Чуть меньше за минувший год получил прокурор Заринского района Константин Поливанный – 6,7 млн рублей (у супруги – почти 1 млн).
Самый маленький доход указан у прокуроров Первомайского (Равиль Юсубов) и Третьяковского (Алексей Юрин) районов – они получили по 1,3 млн рублей.
Самый большой доход среди всех сотрудников из опубликованного прокуратурой списка оказался у Рубцовского прокурора спецпрокуратуры по соблюдению закона в исправительных учреждениях Александра Федорова – 8,1 млн рублей.
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