Где в Алтайском крае можно получить бесплатно флаги ко дню Победы?

Новости 07.05.2020 17:00 114

Алтайское региональное отделение «Единой России» передало 50 000 триколоров в муниципальные образования региона, а также в филиалы «Почты России». Акция прошла в рамках проекта «Флаг России — в каждый дом»

Бело-сине-красными полотнищами планируют украсить фасады городских и сельских учреждений, социальных объектов и волонтерских штабов к 75-летию Великой Победы. Флаги уже получили в городах Алейска, Барнаула, Белокурихи, Бийска, Заринска, Камня-на-Оби, Новоалтайска, Рубцовска, Славгорода, города-курорта Яровое и ЗАТО Сибирского.

Первые триколоры в краевой столице разместили на зданиях региональных отделений союза ветеранов Афганистана и штаба Общероссийского народного фронта в ближайшее время в рамках акции будут украшены два знаковых для краевой столицы здания - Дом Союзов и Диагностический центр Алтайского края. Также многие жители уже по своей инициативе подключаются к акции, закрепляя полотнища на окнах и балконах своих квартир, сообщает пресс-служба реготделения партии.

Поддержать акцию «Флаг России — в каждый дом» может каждый, для этого достаточно разместить государственный символ на своем окне, балконе или фасаде дома. При этом, для надежности лучше качественно закрепить флаг, а для того, чтобы триколор украсил вашу улицу — разместить его выше первого этажа зданий.

Жители могут получить флаг бесплатно в Региональном исполнительном комитете партии, на Ползунова, 26 или обратиться в оргкомитет Победы