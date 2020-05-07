Три проекта АлтГПУ победили на Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Росмолодежь»

Новости 07.05.2020 15:50 129

По итогам Всероссийского конкурса молодежных проектов, проводимого федеральным агентством по делам молодежи «Росмолодежь», в число победителей вошли три проекта Алтайского государственного педагогического университета:

«Мобильный дом культуры» – 4 млн рублей;

Фестиваль физкультуры и спорта «Дорога к Олимпу начинается здесь» – 1,7 млн рублей;

«Туризм без границ» – 800 тысяч руб.

«Поздравляю всех, кто причастен к этому событию – от идеи и ее проработки, до поддержки и продвижения. Студентов, преподавателей, сотрудников! Достойный подарок вузу к празднику», – обратилась к командам проектов-победителей ректор вуза Ирина Лазаренко.

Отметим, что уже несколько лет Алтайский педуниверситет является участником и победителем данного конкурса. Два проекта из нынешних победителей получают поддержку Росмолодежи уже второй год. Это проекты «Мобильный дом культуры» и «Туризм без границ».

В рамках Мобильного дома культуры творческие коллективы вуза посетили в прошлом году четыре сельских района Алтайского края. Студенты ознакомили школьников с современным искусством, провели для них мастер-классы и прослушивание. Самые талантливые юные артисты прошли дистанционное обучение хореографии и вокалу, а затем выступили в гала-концерте на главной сцене педагогического университете. В этом году команда проекта планирует расширить географию своих поездок по селам Алтайского края и подключить к творческим коллективам студентов вуза, которые познакомят сельских ребят с основами робототехники.

Проект «Туризм без границ» направлен на интеграцию школьников с ограниченными возможностями здоровья в общество через институт туризма. Десятки экскурсий провели студенты исторического факультета АлтГПУ для ребят в рамках проекта по историческим местам города Барнаула и музеям. Не случайно этот социальный проект вновь получил поддержку федерального агентства по делам молодежи.