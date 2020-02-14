Молоко из-под пальмы и склады, набитые сыром – что происходит с молочной отраслью на Алтае

Новости 07.05.2020 19:00 325

По итогам I квартала 2020 года производство пищевых продуктов выросло на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Наилучшие показатели прироста дало производство растительных масел и молочной продукции: сыров, масла и сухих молочных продуктов. Об этом рассказал на прошедшей 7 мая (онлайн) пресс-конференции начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков.

Он прокомментировал заявления молокопереработчиков региона о снижении спроса на сыры и сливочное масло, а также снижение отпускной цены на эту продукцию. По словам чиновника, за последние два месяца отмечен рост запасов сливочного масла и сыров. Это – сезонный рост.

«Рынок сыров и молока, как в Алтайском крае, так и в РФ и на европейском рынке, где сырое молоко производится в больших объемах, сезонный. С начала апреля по июль ежегодно отмечается небольшое снижение. Однако, в этот же период растет производство сыров и цельномолочной продукции. Производить эту продукцию ради того, чтобы положить ее на склад, нет смысла – ее необходимо продавать. Для этого приходится либо идти на уступки торговым сетям, либо снижать цену ради увеличения объема продаж. Поэтому, ценообразование ведется, исходя из рыночных условий», – пояснил глава алтайского пищепрома.

Пальмового масла на Алтае стало меньше. Наверное.

Отвечая на вопрос журналистов о ввозе в регион пальмового масла и содержащих его продуктов, Александр Большаков предположил, что поступление этого продукта на Алтай снизилось.

«В производстве заменителей молочной продукции и кондитерском деле нередко используется пальмовое масло. Статистики по его ввозу в регион нет – только данные таможни об импорте из-за рубежа. Но если брать цифры по производству кондитерской продукции в крае, то она по итогам первого квартала снизилась на 5%, поэтому, скорее всего, потребление и завоз данной продукции уменьшились», – отметил глава ведомства.

Он также добавил, что в течение последних двух лет наблюдается постоянное снижение молокосодержащей продукции. Так, по итогам первого квартала текущего года сыра произведено 15 тысяч тонн, а сырных продуктов – 6 тысяч тонн и производство последних ежегодно снижается. Соответственно, снижается и потребление заменителя молочного жира, основой для которого и служит пальмовое масло.

Руководитель алтайского пищепрома сообщил также, что около 70% произведенных в Алтайском крае сыров вывозится из региона.

Что касается производства сухого молока, Большаков отметил, что его производство вернулось на уровень 2018 года. В первом квартале 2019-го фиксировался рост производства на 17%. Поэтому, «в абсолютных цифрах говорить о росте в этом году не стоит». Что касается сырого молока, то цены на него в ежедневном режиме контролируются управлением в тесном взаимодействии с краевым УФАС.