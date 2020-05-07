Виктор Томенко ухудшил свои позиции в рейтинге глав субъектов России

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял 64 место в рейтинге влиятельности глав российских субъектов. Автором рейтинга выступило агентство политических и экономических коммуникаций.
В качестве критериев оценки традиционно оценивались такие факторы, как отношение губернатора или главы республики с федеральными властями, число политических конфликтов, ситуация с внутренними элитами и другое.
Всего в рейтинге 85 фамилий. Отметим, что в марте Виктор Томенко занимал более высокую позицию – 61 место. А вот глава Республики Алтай Олег Хорохордин напротив, прибавил две позиции. С 82 места он переместился на 80.
Лидерами рейтинга стали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Из глав сибирских регионов лучшую позицию, а именно 25 место, занял глава Красноярского края Александр Усс. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев занял 39 место, Андрей Травников из Новосибирской области – 40 место. Их уровень влияния оценен как хороший.
Как и Томенко «средний» уровень влияния имеет глава Омской области Александр Бурков – 63 место. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин на 68 месте, 80 место у Хорохордина и на 81 месте председатель правительства Тывы Кара-оол Шолбан. Последнее место занял глава правительства Республики Хакасия Валентин Коновалов.