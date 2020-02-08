Почему закрытие границ не повредит алтайскому экспорту

Новости 07.05.2020 15:10 368

С 1 апреля по 30 июня ограничен вывоз из РФ пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы. Квота по этим продуктам исчерпана еще в апреле. До 13 апреля Евразийский экономический совет запретил экспорт из ЕАЭС гречки, гречихи, манной крупы, проса, соевых бобов и семян подсолнечника. Как это отразится на показателях экспорта из Алтайского края, рассказал на прошедшей 7 мая (онлайн) пресс-конференции глава регионального пищепрома Александр Большаков.

«Это, конечно, негативно сказывается на объемах и сумме экспорта из региона, но в то же время обеспечивает продовольственную безопасность РФ. Это – короткий период, осталось полтора месяца запрета. Думаю, по итогам второго полугодия объем, который был в прошлом году, мы наверстаем и итоговую программу экспорта из Алтайского края (а это, напомню, 256 млн долларов США по региональной программе) выполним. Угрозы есть, но предприятия не потеряли экспортные контракты, а лишь отложили их», – пояснил Большаков.

По его словам, по итогам января-февраля сумма экспорта продукции из Алтайского края достигла уже 40 млн долларов (16% от запланированного). По мнению Большакова, в период действия запрета на экспорт эта цифра, скорее всего, будет немного отставать от графика. Но по итогам года достигнуть запланированных 256 млн долларов удастся, поскольку по итогам уже прошедшего года экспорт достиг 286 млн долларов США – то есть, план был значительно перевыполнен.

Чиновник пояснил, что после открытия границ нужно будет наращивать экспорт зерновых культур, а по итогам IV квартала, когда появится новый урожай масличных и зерновых культур, появится шанс увеличить вывоз именно этих наименований, которые сегодня немного просели.