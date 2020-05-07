Оперштаб: количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае превысило 600

Новости 07.05.2020 14:30 549

В Алтайском крае выявили 17 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших составляет 605 человек, в том числе 65 детей. Из общего числа заболевших 56 случаев – завозных, в том числе 2 – из-за рубежа; 439 случаев – по контакту с заболевшими. 85 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 99 – у заболевших ОРВИ, в 421 случаях – бессимптомное течение, сообщает оперштаб.

Всего выздоровело 133 человека, за прошедшие сутки выписано – 23 человека. Среди заболевших - жители Рубцовска – 5 человек, Змеиногорского района – 3, Благовещенского района – 3, Барнаула – 2, Рубцовского района – 2, Поспелихинского района – 1, Родинского района – 1.

Из 605 человек: Змеиногорский район – 231 (г. Змеиногорск – 31, Змеиногорский район – 200), Барнаул – 177, Бийск – 46, Поспелихинский район – 20 (Николаевка – 9, Поспелиха – 11), Рубцовск – 20, Павловский район – 11(Комсомольский – 2, Шахи – 1, Павловск – 5, Новые Зори – 3), Рубцовский район – 10 (Куйбышево – 2 , Веселоярск – 5, Новониколаевка – 1, Березовка – 1, Вымпел - 1), Немецкий национальный район – 9 ( Гальбштадт – 2, Кусак – 5, Подсосново - 2), Камень-на-Оби – 6, Горняк – 6, Родинский район – 6 ( Мирный – 1, Родино –5), Новичихинский район – 6 (10 лет Октября – 5, Новичиха – 1), Тальменский район – 6 (Ларичиха – 1, Тальменка – 2, Наумово – 1, Луговое – 1, Шипицыно – 1), Славгород – 6, Третьяковский район – 6 ( Староалейское), Благовещенский район – 5 (Степное озеро), Новоалтайск – 4, Первомайский район – 4 (Логовское - 2, Березовка – 1, Первомайское - 1), Крутихинский район – 3 (Крутиха), Ребрихинский район – 3 (Ребриха), Яровое – 3, Советский район – 2 (Советское), Кулундинский район – 2 (Кулунда -1, Троицк - 1), Тюменцевский район –2 (Юдиха – 1, Вылково – 1), ЗАТО Сибирский – 2, Заринск –1, Бийский район – 1, ( Первомайское – 1), Троицкий район – 1 (Троицкое), Целинный район – 1(Верх-Марушка), Михайловский район – 1 (Михайловское), Романовский район – 1 (Сидоровка), Егорьевский район – 1,( Первомайское), Алтайский район – 1 (Алтайское), Усть-Калманский район - 1 (Михайловка),