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Владелица алтайского салона красоты об ограничениях: под ударом оказались те, кто и так работает легально

Новости
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Салоны красоты на месяц  были вынуждены закрыться из-за пандемии коронавируса.  Сейчас часть ограничений сняты. Однако, похоже проблем для владельцев бизнеса только прибавилось.  «Бийский рабочий» опубликовал интервью с руководителем салона   красоты «Флер» Татьяной ТУПИКИНОЙ.  Она рассказала, что  ранее даже не подозревала, что такое в принципе возможно:

«Ты понимаешь, что строишь годами, можешь вот так вдруг потерять – клиентов, мастеров, бизнес. И главное – от тебя ничего не зависит», - говорит она.  

Предприниматель пояснила, что весь месяц занималась инвентеризацией,  осставляла списки клиентоа, написала обращение  к губернатору, чтобы он обратил внимание на проблему.

Повышенный спор у салонов красоты

По словам Тупикиной, теперь желающих посетить салон красоты больше, чем учреждение может себе позволить.  Однако дело не в повышенном спросе на их услуги, а в требованиях Роспотребнадзора.  

«Например, на весь зал может работать только один мастер-парикмахер. К тому же между клиентами должен быть временной промежуток в 20 минут. Надо учесть еще и траты на дезинфекторы, которыми нужно оснастить кабинеты. Нам рекомендовано установить рециркуляторы, работать со спреями для обеззараживания. За все – около 100 тысяч рублей. Выходит, загруженность салонов будет минимальной, затраты высокими, и в нынешних условиях мы будем в убытках в любом случае. При всем этом я понимаю важность соблюдения мер предосторожности, но как выжить бизнесу, пока не знаю, - расстраивается руководитель. .

 При этом все перепетии никак не коснулись мастеров-надомников, работающих нелегально.

"Мастера, которые и раньше работали на дому, свою работу даже не думали прекращать. Посмотрите тот же Инстаграм. Он кишит приглашениями на стрижки, маникюр, эпиляцию, и это массовое явление. Люди не стесняются выкладывать рекламу, они знают, что к ним домой с проверками не придут», обращает внимание женщина.

Кто оказался под ударом?

Она обращает внимание, что легальный бизнес  отвечает за качество,  условия обслуживания, сервис и прочее, оказался закрытым. При этом никто не отменял коммунальные платежи, налоги, аренду и зарплату сотрудникам.  При этом еще регулярные проверки.  

«То есть под ударом оказались те, кто и так работает легально. А теневой бизнес себя при этом прекрасно чувствует, и никто не знает, какие там санитарные условия, я уже молчу о каких-то отчислениях», - обращает внимание Тупикина.

При этом разрешенные недавно парикмахерские услуги не  являются приносящими  основные доходы.  При этом в соответствии с распоряжением Роспотребнадзора их возможности серьезно ограничены, что скажется на заработной плате. Уже сейчас понятно. что салоны в итоге лишатся части специалистов. При этом наверстать упущенную выгоду уже не получится.

По словам Тупикиной, предприниматели работают в некоторой прострации. До сих пор непонятно – как долго будут продолжаться ограничительные меры.  Некоторую уверенность в завтрашнем дне  для нее обусловлена тем, что она сама «умеет работать руками».  По ее прогнозам первыми с рынка уйдут те, кто не имеет собственной практики но готов вкладывать инвестиции.  

Автор: Политсиб.ру

Фото: Бийский рабочий

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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