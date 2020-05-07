Алтайская прокуратура выявила завышение цен в магазинах и аптеках

Новости 07.05.2020 14:05 169

Прокуратура Алтайского края занялась проверкой ценообразования на продукты, товары первой необходимости и средства индивидуальной защиты. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По последним данным уже есть нарушители.В надзорный орган обратились 115 жителей Барнаула. Они жаловались на вероятные нарушения.

Сотрудники прокуратуры проверили 33 предприятия торговли и некоторым из них были выписаны предписания.

"Установлен факт нарушения прав потребителей в магазине "Магнит" при продаже продуктов питания по ценам, превышающим обозначенные на ценниках", – сообщили в ведомстве.

Кроме того, факт нарушений был зафиксирован в одном из магазинов сети "Аникс" в Бийске.Также была проведена проверка 68 аптек. По итогам было вынесено восемь предписаний за нарушение порядка реализации товаров, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.