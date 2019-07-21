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ЧС в Красноярском крае. Почему алтайское Управление лесами не готовится к приходу сибирского шелкопряда

Новости
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Власти двух районов Красноярского края ввели режим ЧС из-за обнаружения крупных очагов заражения лесов сибирским шелкопрядом, сообщила пресс-служба Минлесхоза края.

Власти запланировали обработку участков леса, пораженных вредителей с использованием самолетов АН-2 с 12 мая.

В Алтайском крае к приходу сибирского шелкопряда не готовятся. В Управлении лесами региона пояснили, что в этом году проблема для нашего региона не актуальна.

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«У нас очаги массового распространения сибирского шелкопряда (коконопряда), которые требовали больших обработок были в последний раз в 2002 году.   Тогда проводились массовые обработки площадей в Красногорском и Турочакском районе республики Алтай. Периодически у нас возникают небольшие очаги сибирского конопряда в лиственничной зоне, которая тянется от Шипуновского района до Алейска. Там приходится обрабатывать с периодичностью примерно раз в пять лет,  - пояснил ведущий специалист отдела охраны и защиты леса Управления лесами Минприроды края Максим Бурмистров.

Последние обработки в этой зоне проводились в 2015 году. По словам специалиста, Алтайский край попадает в зону распространения сибирского шелкопряда, когда идет пандемия по всей Сибири.  В данный момент такого явления нет.

Когда вводится режим ЧС?

Режим ЧС вводится когда при благоприятных для вредителя условиях, он  начинает объедать пихтовые насаждения.

«Пихта, в отличие от других хвойных пород, может выдержать только однократное полное объедание. Она просто гибнет.  Поэтому специалисты начинают обработку, во время которой нельзя запускать людей в лес. Запрет на посещение мы может установить только когда есть режим ЧС. Но есть и другие соображения для ввода такого режима, в том числе экономические», - пояснил Бурмистров.

Какой вредитель опасен для лесов края?

По словам специалиста, в этом году в Алтайском крае вызывает опасения  полиграф уссурийский.  Под ударом может оказаться вся тайга, однако наибольшее внимание Управления лесами  оказывается в этом плане Курьинскому и Змеиногорскому району.

«При стволовых вредителях не производится никаких обработок, эффективны только рубки.  Но мы пока  их не ведем, просто наблюдаем. Тем не менее опасения по поводу ситуации есть», - подчеркнул Максим Бурмистров.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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